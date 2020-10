Terytorialsi opiekują się podopiecznymi Domu Seniora

Jak powiedział Dutkiewicz, sytuacja jest trudna, jednak zespół robi wszystko co w jego mocy by pomóc seniorom. - Jest ciężko bo rąk do pracy jest mało a osoby starsze i chore potrzebują opieki 24 godziny na dobę. Nie poddajemy się jednak. Zostaniemy tu tak długo jak będzie to konieczne, aż nie zgasimy ogniska koronawirusa. Nie zostawimy starszych osób, które tak bardzo nas teraz potrzebują – podkreślił Dutkiewicz.

REKLAMA

Jednym z żołnierzy służących obecnie w Domu Seniora jest pielęgniarka, a jednocześnie szeregowa Katarzyna Gąsiorek, która już wiosną pomagała w jednym z Domów Pomocy Społecznej na Śląsku gdy tam pojawił się koronawirus. - Wtedy także działałam pod kierownictwem doktora Dutkiewicza znamy się więc i ufamy sobie a zaufanie to podstawa w tak trudnych działaniach. W kryzysowych i ciężkich sytuacjach poznaje się ludzi i potem chce się dalej razem pomagać innym. Tu jest jeden priorytet – pomoc innym. Nikt tu nie czeka na wyróżnienia, oklaski czy sławę, tu liczy się drugi człowiek, który nas potrzebuje i to, że możemy coś z siebie dać daje największą radość i satysfakcje, to największa nagroda za to co robimy. – podkreśla szeregowa Gąsiorek. Jak zaznacza strach jest zawsze, jednak gdy działa się z ludźmi którym się ufa i gdy ma się świadomość zagrożenia, ale i tego jak się przed nim zabezpieczać, można zapanować nad strachem i zrobić coś dla drugiego człowieka.

Zespół interwencyjny w skład którego wchodzą żołnierze 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej nie tylko w domach pomocy społecznej czy też domach seniora nie tylko zajmuje się opieką nad podopiecznymi tych placówek, ale i edukacją tamtejszego personel z zakresu dbania o siebie, ale i seniorów w dobie pandemii.

Zadania te żołnierze realizują w ramach operacji „Trwała odporność”. Od czerwca, po zakończeniu operacji „Odporna wiosna” działania terytorialsów zmieniły swój charakter. Rozpoczęła się prowadzona do tej pory operacja Trwała Odporność. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj.

W odróżnieniu od prowadzonej na powszechną skalę operacji Odporna Wiosna, operacja Trwała Odporność skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania są ukierunkowane na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów, tak aby panować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Tekst: Monika Krasińska-Ligejka/ rzecznik prasowy 13 ŚBOT