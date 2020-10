Saperzy i chemicy w akcji

- Po sprawdzeniu miejsca znaleziska natychmiast zabezpieczono teren budowy, gdzie znajdowały się pojemniki i powiadomiono specjalistów i ekspertów z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń z Warszawy. Od soboty 17 października do pracy przystąpiliśmy wspólnie z chemikami Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz z 5 Pułku Saperów z Tarnowskich Gór – relacjonuje st. chor. sztab. Radosław Mazur z 23 patrolu saperskiego z Bolesławca.

Podczas prowadzonych prac konieczna była ewakuacja ludzi w promieniu 300 metrów. Pojemniki, które podjęto z ziemi, zostały sprawdzone i podane analizie, a następnie zostaną przekazane do utylizacji. Konieczne było sprawdzenie całego terenu budowy pod kątem ewentualnego skażenia terenu oraz wody. - Centralny Ośrodek Analizy Skażeń jest jednostką specjalistyczną, jeśli chodzi o zakres pobierania, jak i rozpoznawania skażeń zarówno biologicznych, chemicznych, jak i radiologicznych. Do Lubania zostaliśmy wezwani do wsparcia merytorycznego z zakresu badań specjalistycznych oraz pobrania prób identyfikacji skażeń tego, co tutaj się znajduje. Po dokonanej analizie potwierdziliśmy, że są to środki drażniące z okresu I wojny światowej, które służyły jako środki do sprawdzenia szczelności masek, czyli środki o działaniu łzawiącym – wyjaśnia kmdr ppor. Bartosz Kamiński, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń.

Tekst: mjr Artur Pinkowski