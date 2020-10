Nadmorski poligon saperów

Szkolenie poligonowe jest świetną okazją do doskonalenia przez pododdziały techniczne 43 bsap FOW zadań związanych z rozbudową inżynieryjną terenu, w tym przygotowaniem Pozornych Punktów Załadunku i Wyładunku techniki wojskowej na nieprzygotowanym brzegu oraz budową obiektów fortyfikacyjnych na stanowiskach ogniowych i w rejonach ześrodkowania. Poziom realizacji tych zadań został wysoko oceniony przez zespół kontrolny dowództwa 3. FO podczas ćwiczenia z wojskami pk. OSTROBOK-20, którego kierownikiem był dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

Szkolenia poligonowe jednostek brzegowych Marynarki Wojennej są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego w siłach morskich. Marynarka Wojenna jako jedyny rodzaj Sił Zbrojnych RP posiada siły do działań na morzu, pod wodą, w powietrzu i na lądzie. Główne zadania jednostek brzegowych MW polegają na prowadzeniu działań inżynieryjnych, przeciwchemicznych, przeciwlotniczych i logistycznych. Ćwiczenia poligonowe stanowią podstawową formę sprawdzenia przygotowania do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych i na wypadek klęsk żywiołowych. Jednostki jak m.in. bataliony saperów czy grupy nurków minerów z Marynarki Wojennej kilkadziesiąt razy w roku kierowane są do akcji unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wybuchowych zalegających od czasów II wojny światowej.

Tekst: kpt. mar. Anna Sech