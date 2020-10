Przysięgali służyć ojczyźnie

Drodzy Podchorążowie, przed chwilą wypowiedzieliście słowa roty przysięgi wojskowej. Ta rota będzie miała wpływ na całe Wasze życie. Przysięgę składa się raz i trzeba być jej wiernym do śmierci. To jest bardzo ważny moment dla każdego żołnierza. Jesteście kolejnym pokoleniem w wielopokoleniowej sztafecie, która za swój cel przyjęła zapewnienie bezpieczeństwa Naszej Ojczyźnie - powiedział rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podczas uroczystej przysięgi wojskowej podchorążych AMW.

Słowa "Roty" na placu apelowym uczelni wypowiedziało dziś 99 studentów wojskowych, w tym 24 kobiety. W nowym roku akademickim studia wojskowe na pierwszym roku rozpoczęło 118 podchorążych. Część z nich złożyła przysięgę wojskową jeszcze przed przyjęciem do Akademii Marynarki Wojennej. Swoją obecnością zaszczycili nas dowódca Centrum Operacji Morskich - dowódca Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotr Nieć oraz duchowieństwo wojskowe.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. Składa ją każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również student uczelni wojskowej. Wiąże ona żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary - poświęcenia życia. Dzień ten oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Dlatego też jest to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych, ale również dla ich rodzin oraz najbliższych. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa, dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przysięga pierwszy raz miała charakter zamknięty. Przekaz z wydarzenia był transmitowany na żywo do internetu i można go obejrzeć na kanale YouTube AMW.