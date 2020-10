Ćwiczenie Decisive Vision 20 dobiegło końca

Na poligonie w Libavie (Republika Czeska) zakończyło się ćwiczenie Decisive Vision 20, podczas którego żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód wspierali swoich czeskich kolegów w trakcie planowania działań obronnych.

Przygotowania do ćwiczenia pk. Decisive Vision 20 rozpoczęły się już na początku września bieżącego roku. Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (DWDP-W) we współpracy z przedstawicielami 7 Dukelskiej Brygady Zmechanizowanej przygotowali tło taktyczne oraz rozkaz bojowy do ćwiczenia. Opracowanie dokumentów zostało poprzedzone wizytą zastępcy dowódcy brygady płk. Petra Blechy oraz jej szefa sztabu płk. Miroslava Vybíhala. Podczas ich pobytu omawiane były, m.in., kwestie współpracy i udziału we wspólnych ćwiczeniach w kolejnych latach.