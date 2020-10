Lew-20- szkolenie batalionu remontowego

Przez ostatnie trzy dni żołnierze batalionu remontowego zmagali się z przygotowanymi dla nich zadaniami w ramach ćwiczenia pk. Lew-20. Wraz z nimi, ramię w ramię, w ćwiczeniu uczestniczyli powołani na ten czas żołnierze rezerwy. Tym razem pierwszoplanowym ćwiczącym byli żołnierze, którzy na co dzień zajmują się naprawianiem sprzętu kołowego. I choć w ćwiczeniu brał również udział pluton logistyczny, pluton dowodzenia, pluton robót specjalnych, a także drużyny z kompanii remontowej oraz kompanii remontu uzbrojenia, to właśnie kompania remontu pojazdów kołowych w głównej mierze została poddana sprawdzeniu pod kątem działania zgodnego ze swoim wojennym przeznaczeniem.

Pierwszym etapem ćwiczenia było przemieszczenie pododdziałów do wyznaczonego rejonu rozwinięcia, zajęcie rejonu, organizacja zabezpieczenia bojowego i rozwinięcie punktu zbiórki uszkodzonego sprzętu (PZUS). Podczas realizacji poszczególnych zamierzeń sprawdzeniu poddano między innymi działanie żołnierzy na wypadek ataku grup dywersyjno-rozpoznawczych, reakcję na ogłoszenie alarmu powietrznego czy alarmu o skażeniach.

W części głównej ćwiczenia weryfikacji poddano przede wszystkim realizację zadań obsługowo-naprawczych w rozwiniętym PZUS, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do pola walki, o co zadbały wyznaczone do tego celu grupy pozoracji. Szkolenie zakończyło pokonanie odcinka terenu skażonego, wykonanie zabiegów specjalnych na pojazdach i przemieszczenie sił i środków biorących udział w ćwiczeniu do miejsca stałej dyslokacji.

- Każde tego typu ćwiczenie podnosi nasze zdolności do realizacji zadań zabezpieczenia technicznego, dzięki czemu możemy je realizować na jeszcze wyższym poziomie i w jeszcze krótszym czasie. Doskonalenie najtrudniejszych elementów w warunkach bojowych pozwoli wyeliminować błędy i zapewni płynność czynności obsługowych. Wbrew pozorom od sprawności sprzętu kołowego zależy bardzo wiele, większość zaopatrzenia dostarczana jest do pododdziałów walczących za pomocą pojazdów kołowych – mówił dowódca ćwiczącej kompanii remontu pojazdów kołowych kapitan Tomasz Becela.

Tekst: ppor. Małgorzata Markowska