Most pontonowy na Wiśle będzie zdemontowany

Wody w Wiśle przybywa, dlatego żołnierze muszą na pewien czas zdemontować most pontonowy z rurociągiem, którym tłoczone są nieczystości do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Przeprawa zostanie rozłączona jutro w południe. – Gdy sytuacja pogodowa się ustabilizuje, ponownie przygotujemy most pontonowy – mówi płk Artur Talik z Dowództwa Generalnego RSZ.

Żołnierze postawili 245-metrowy most pontonowy na Wiśle na początku września. Konstrukcja stała się platformą nośną dla awaryjnego rurociągu, którym były tłoczone nieczystości do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Płk Artur Talik z Dowództwa Generalnego RSZ już na początku września tłumaczył, że choć most pontonowy ma być utrzymywany przez wojsko do końca listopada, to konstrukcja może zostać zdemontowana, gdyby np. poziom wody w rzece znacząco opadł albo wzrósł. – Do takiej sytuacji właśnie doszło. W związku z silnymi opadami deszczu przybywa wody w Wiśle oraz jej dopływach. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najwyższy poziom Wisły będzie się utrzymywał od niedzieli do środy. Niebezpiecznie rośnie także prędkość nurtu i może wynieść w kulminacyjnym momencie 2m/s – wyjaśnia płk Talik. Takie warunki zagrażają bezpieczeństwu całej konstrukcji. – Dlatego wczoraj podczas spotkania w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz miejskich, wodociągów i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zdecydowaliśmy o czasowym demontażu mostu pontonowego – mówi oficer.