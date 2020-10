PGZ wspiera walkę z epidemią

System kontenerowy, który ma pomóc medykom w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, został opracowany przez firmę Modular System oraz należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę Zurad. Rozwiązanie może być stosowane m.in. przez szpitale, aby ułatwić odizolowanie osób chorych na COVID-19 od pacjentów cierpiących na inne schorzenia. – Ten system może zastąpić znajdujące się przed placówkami medycznymi namioty, w których obecnie przeprowadza się procedurę triażu, czyli ocenę stanu zdrowia pacjentów. Z uwagi na panujące warunki pogodowe poprawi on komfort pracy przedstawicielom służby zdrowia, a pacjentom warunki pobytu. Nasze rozwiązanie przede wszystkim pozwoli jednak zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie szpitala czy przychodni – mówi Piotr Panasiuk, członek zarządu Zurad Sp. z.o.o.

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma Zurad angażuje się w działania na rzecz walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Niedawno jeden z oferowanych przez spółkę produktów – robot do dezynfekcji pomieszczeń – został nagrodzony na targach zbrojeniowych, a teraz Zurad proponuje kolejne rozwiązanie – system kontenerów, z których można zbudować izolatoria dla chorych na COVID-19.

Pierwszy tego typu system ma w ciągu miesiąca trafić do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Jednak przedstawiciel firmy Zurad nie wyklucza, że dostaw będzie więcej. Po zastosowaniu odpowiedniego sprzętu – producent jest gotowy wyposażyć kontenery m.in. w bramki biometryczne do pomiaru temperatury, system wentylacji, rozpoznawania twarzy, komunikacji czy różnego rodzaju urządzenia medyczne – kontenery mogą pełnić także funkcję izolatoriów czy nawet sal do hospitalizacji chorych.

Wizualizacja przedstawia przykładową aranżację w obiekcie kontenerowym.

System kontenerowy nie jest jedynym rozwiązaniem, jakie firma przygotowała w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. – Przykładamy wielką wagę do walki z COVID-19, dlatego staramy się oferować rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie służbom zaangażowanym w działania prozdrowotne – podkreśla Adam Jabłoński, prezes zarządu Zurad Sp. z.o.o. Jednym z takich rozwiązań jest RobUV, wyposażony w lampy UV-C zdalnie sterowany robot, który służy do dezynfekcji pomieszczeń. Produkt, będący wynikiem wspólnych prac rozwojowych pracowników Politechniki Białostockiej oraz kadry technicznej firmy Zurad, został doceniony podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Za jego opracowanie firma Zurad otrzymała nagrodę Defender.