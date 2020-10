Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek…

REKLAMA

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy 17 WBZ, pełniącemu obowiązki płk Wojciechowi Ziółkowskiemu przez dowódcę uroczystości ppłk Andrzeja Kowalczyka.

Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu państwowego głos zabrał dowódca brygady. „Bohaterami dzisiejszej uroczystości są młodzi ludzie stojący w wojskowym szyku gotowi do złożenia wyjątkowej w swoim życiu przysięgi. Przysięga wojskowa to akt szczególnego zobowiązania żołnierza, wypowiadając słowa roty, potwierdzacie swoją gotowość do służby ojczyźnie i do najwyższego poświęcenia w jej obronie”. – tymi słowami zwrócił się do przysięgających żołnierzy dowódca 17 WBZ, płk Wojciech Ziółkowski. Zgodnie z dewizą Marszałka Józefa Piłsudskiego odnoszącą się do symboliki uroczystości „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”. W swoim wystąpieniu dowódca nie zapomniał serdeczne pozdrowić i skierować wyrazy szacunku do rodziców żołnierzy składających przysięgę, którzy ze względu na pandemię koronawirusa nie mogli uczestniczyć w ceremonii.

Przed frontem szyku w ramach wyróżnienia, żołnierze złożyli przysięgę wojskową na sztandar. Ksiądz kapelan udzielił błogosławieństwa żołnierzom, po czym w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew. Damian Dec. Zwrócił uwagę na jeden aspekt łączący składających akt ślubowania – miłość do ojczyzny oraz gotowość do obrony jej granic. „Szczególne podziękowania składamy dowódcą każdego szczebla 17 WBZ, za owocne przeprowadzone szkolenia. Nasza przygoda z wojskiem dopiero się zaczyna. Jesteśmy szczególnie wdzięczni naszym rodzicom, którzy wpoili nam od najmłodszych lat, trzy wartości, które są priorytetem naszego życia: Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Sobotnia uroczystość była dedykowana również rezerwistom, którzy po raz pierwszy obchodzili swoje święto. 10 października został wpisany w karty kalendarza jako Święto Żołnierza Rezerwy ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej. W wyrazie szacunku dla żołnierzy rezerwy, którzy stawiają się na każde wyzwanie do służby oraz wykazują się ponad przeciętnym zaangażowaniem, dowódca brygady uhonorował żołnierzy listem gratulacyjnym. Wyróżnienia, szczególnie te wręczone przed frontem szyku nabierają ogromnego znaczenia i są dla żołnierzy ogromnym zaszczytem.

Ostatnim elementem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz odprowadzenie sztandaru i kompanii honorowej.

Dobitnie charakter sobotniej uroczystości opisują słowa polskiego pisarza, Cypriana Kamila Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

***

Blisko 100 elewów skróconej służby przygotowawczej szkoliło się w strukturach dywizjonu artylerii samobieżnej 17 WBZ. Od 14 września do 10 października brali udział w intensywny szkoleniu podstawowym, w ramach którego poznali podstawy żołnierskiego zachowania, taktyki, szkolenia strzeleckiego. Pozytywnie zakończone egzaminy są przepustką do zawodowej służby wojskowej, a młodzi żołnierze z pewnością płynnie wkomponują się w szyki 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz innych jednostek Czarnej Dywizji.

Tekst: ppor. Anna Dominiak