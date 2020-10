Strzelcy rywalizowali w Orzyszu

W dniach 10-11 października 2020 r. na Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny odbyły się Długodystansowe Zawody Strzeleckie EAST BULLET HOLES. Przedsięwzięcie zorganizowane przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną oraz Fundację Oręż przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.

Były to pierwsze zawody długodystansowe w północno-wschodniej części kraju. Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody poprzez wzajemną rywalizację mają za zadanie podnosić kwalifikacje żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym.

W zawodach wzięło udział prawie 200 zawodników, z czego 50 z nich to żołnierze z różnych jednostek wojskowych z całej Polski. Zawody rozegrane zostały na dystansach 300, 600 i 800 metrów. Formuła zawodów odpowiadała największym zawodom w Europie. Zawodnicy strzelali w czterech konkurencjach Standard, Open, Semi-auto oraz Magnum. Klasa standard w skład której wchodzą karabiny głównie 308 winchester oraz 223 remington. Kolejna klasa to open w skład której wchodzą karabiny, które strzelają pociskami z dużo lepszą balistyką np.: 6,5 creedmor. Klasa trzecia to semi-auto czyli samo przeładowujące się karabiny. Ostatnia z nich to klasa magnum to karabiny które generują naprawdę sporo energii i potrafią razić cele na największych odległościach.