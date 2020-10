Otwarcie logistycznej szkoły

Od jesieni kształcenie szeregowych, którzy chcą zostać podoficerami logistyki, będzie znacznie uproszczone. Do tej pory żołnierze kończyli ogólny kurs w jednej ze szkół podoficerskich (Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie lub Marynarki Wojennej w Ustce), a następnie musieli udać się po specjalistyczną wiedzę do Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie koło Grudziądza. Teraz cała nauka będzie się odbywała w CSL-u.

W poniedziałek na terenie Centrum otwarto bowiem Szkołę Podoficerską Logistyki, która będzie kształcić w 45 specjalnościach logistycznych. W placówce, poza szeregowymi chcącymi dołączyć do grona podoficerów, będą się dokształcać podoficerowie zawodowi (kursy kwalifikacyjne umożliwiające mianowanie ich na kolejne stopnie wojskowe) oraz rezerwiści. Rocznie będzie to nawet 800 osób.

Gen. dyw. Dariusz Ryczkowski, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, któremu merytorycznie podlega Szkoła, podkreślał podczas uroczystej inauguracji działalności placówki, że Siły Zbrojne RP, a szczególnie logistyka, muszą inwestować w kadry. – To bardzo ważne, aby szkolenie było dostosowane do aktualnych potrzeb. Musi uwzględniać zmiany, jakie zachodzą w naszej armii, a przede wszystkim zmiany w technice wojskowej. Nowy sprzęt wprowadzany do wyposażenia żołnierzy wymaga dobrze przygotowanego i wyszkolonego operatora. Nawet najlepsze wyposażenie, oprzyrządowanie czy oprogramowanie nie zastąpi człowieka – mówił generał, dodając, że w 2020 roku nauka musi się odbywać w realiach zdeterminowanych przez zagrożenie epidemiczne. – W tych okolicznościach kształcenie będzie znacznie trudniejsze, obwarowane różnymi obostrzeniami i reżimami sanitarnymi, ale jestem głęboko przekonany, że będzie realizowane na wysokim poziomie. Już teraz z powodzeniem są wykorzystywane platformy e-learningowe, które pozwalają nam w sposób bezpieczny prowadzić kształcenie w wymaganym zakresie – podkreślał.

Naukę w Szkole Podoficerskiej Logistyki rozpoczęło około stu szeregowych zawodowych oraz podoficerów logistyki.