Pomoc dla dzieci bohaterów

Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy polegli w czasie służby. Niedawno pod jej skrzydła trafiło kolejnych 13 podopiecznych. Dyplomy potwierdzające przyznanie im stypendiów odebrali z rąk pary prezydenckiej. – To jest jeden z najważniejszych patronatów, których udzielam – mówił Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych.

Uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wręczyli dyplomy stypendialne podopiecznym Fundacji Dorastaj z nami, odbyła się w Pałacu Prezydenckim. – Jestem bardzo dumny, że możemy obejmować działania, takie jak „Koalicja: Razem dla Bohaterów”, prowadzone przez fundację – prezydenckim patronatem. Nie mam wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych patronatów, których udzielam – mówił prezydent. Andrzej Duda podziękował także wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają fundację. – To pokazuje, że ci, którzy służyli polskiemu państwu, którzy poświęcili dla polskiego państwa najwyższe dobro, nie zostają sami. Mogą iść na służbę spokojnie, bo wiedzą, że jest ktoś, kto będzie pamiętał o ich najbliższych, o ich rodzinie – zaznaczył.

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że działania, jakie podejmuje fundacja, zasługują na uznanie. – Oferujecie państwo pomoc niezwykle mądrą, ponieważ nie jest to pomoc incydentalna, tylko długofalowa. To daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa, za co serdecznie dziękuję – powiedziała. Dodała, że dzięki stypendiom, młodzi ludzie będą mogli się rozwijać na wielu płaszczyznach. – Tego chcielibyśmy wam życzyć. A także, abyście dorastali w przeświadczeniu, że każdy z was stanowi ogromną wartość dla naszego społeczeństwa i byście pamiętali, że wokół was są ludzie, którzy są zawsze gotowi, aby wam pomóc – zwróciła się do dzieci.