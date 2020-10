„Kormoran” ćwiczy z okrętami NATO

ORP „Kormoran” dziś od wczesnego rana ćwiczy na morzu z okrętami pierwszej grupy Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Dla polskiego niszczyciela min to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, odkąd wszedł do służby. Jednostka cały czas przechodzi jeszcze badania eksploatacyjno-wojskowe.

Natowski zespół SNMCMG1 pojawił się w Polsce, by uzupełnić zapasy i zapewnić krótki odpoczynek załogom swoich okrętów. Jutro rano zawiną one do Gdańska, gdzie spędzą weekend. – Zgodnie z marynarskim obyczajem sojusznicy powinni zostać powitani na polskich wodach terytorialnych przez miejscowy okręt. Bardzo często takie okazje są wykorzystywane do przeprowadzenia wspólnego treningu – tłumaczy kmdr por. Jarosław Iwańczuk, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców w Gdyni.

Z takiej sposobności skorzystał ORP „Kormoran”. Okręt nie bierze jeszcze udziału w regularnych ćwiczeniach, ponieważ jako jednostka prototypowa nadal przechodzi badania eksploatacyjno-wojskowe. Załoga sprawdza funkcjonowanie i współdziałanie poszczególnych mechanizmów. – Koledzy z NATO przy różnych okazjach jednak o niego dopytują. Okręt jest nowoczesny, sporo o nim wcześniej słyszeli. Co więcej, w przyszłości „Kormoran” ma służyć właśnie w sojuszniczych zespołach przeciwminowych – podkreśla kmdr por. Iwańczuk.