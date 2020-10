Nowe „oczy” dla Jastrzębi

Dodatkowo piloci naszych jastrzębi mogą wykonywać zdjęcia także z użyciem zasobników celowniczo-rozpoznawczych Sniper XR ATP (Advanced Targeting Pod). Choć ich zasadniczym zadaniem jest naprowadzanie na cel pocisków i rakiet, to zaawansowaną głowicę optoelektroniczną można z powodzeniem użyć do wykonywania zadań wywiadowczych.

Zasobniki Goodrich DB-110 umożliwiają wykonywanie zdjęć w dzień i w nocy (z wykorzystaniem podczerwieni) z bardzo dużej odległości. W paśmie widzialnym to nawet 100 km, w nocy – około 50 km.

Polskie samoloty wielozadaniowe F-16 C/D Block 52+ otrzymają nowy system rozpoznania powietrznego. Inspektorat Uzbrojenia MON szuka firm, które mają w ofercie lotnicze zasobniki z radarami typu SAR (Synthetic Aperture Radar) oraz dysponują zdolnościami do ich integracji z F-16. Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą się zgłaszać do 4 listopada.

Ponieważ zarówno Goodrich DB-110, jak i Sniper XR ATP to rozwiązania optoelektroniczne, ich słabością jest gorsza praca w trudnych warunkach atmosferycznych: podczas deszczu czy mgły. Właśnie dlatego Siły Zbrojne RP wzorem innych państw chcą dysponować zasobnikami, których „oczami” nie jest optyka, lecz radar.

Kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił, że SZRP chcą kupić trzy zasobniki rozpoznawcze z radarami typu SAR (Synthetic Aperture Radar), a także stacje naziemne do planowania misji i programowania zasobników oraz do analizy i transmisji danych. W obu przypadkach nie ujawniono, ile dokładnie stacji chcemy kupić. Co ważne, IUMON zastrzegł, że ten, kto zdobędzie zlecenie na dostawę zasobników, będzie musiał zintegrować je z samolotami F-16 C/D Block 52+.

Firmy mające w ofercie poszukiwane przez polską armię rozwiązanie mają czas do 4 listopada 2020 roku na składanie wniosków o dopuszczenie do przetargu. Szczegółową dokumentację techniczną otrzyma maksymalnie pięć podmiotów, które po spełnieniu wymagań formalnych zostaną zaproszone do składania ofert handlowych. Zwycięzca przetargu będzie miał 44 miesiące od daty podpisania umowy na wywiązanie się z jej zapisów.