Nowy design na szkolnych korytarzach

Uczniowie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz działających od tego roku oddziałów przygotowania wojskowego podczas niektórych zajęć noszą zunifikowane mundury wojskowe. Choć prawo do tego munduru mają jedynie żołnierze, to kilka lat temu w trosce o jednolity wygląd młodzieży minister obrony przyznał je także uczniom klas wojskowych. Zgodnie więc z opracowanym w 2016 roku „Regulaminem mundurowym kadetów klas wojskowych” uczniów obowiązuje umundurowanie polowe Wojska Polskiego wzór 2010 oraz kamuflaż o wzorze 93 „Pantera”.

Nieprzemakalny, niepalny, w kolorze jasnej zieleni – taki jest nowy ubiór uczniów klas mundurowych. Noszą go już w Wojskowym Liceum Informatycznym w Warszawie oraz w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie. Wkrótce trafi do uczniów pozostałych klas wojskowych. – Liczymy, że stanie się elementem integrującym młodzież – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski.

Poza opracowanym przez MON dokumentem zasady noszenia mundurów dodatkowo określają regulaminy szkolne. Uczniowie mają więc obowiązek być w mundurze podczas na przykład lekcji z przygotowania wojskowego i edukacji dla bezpieczeństwa, praktycznych zajęć w jednostkach, obozów szkoleniowych, a także uroczystości szkolnych i państwowych.

W wojsku zwracano jednak uwagę, że mundury uczniowskie są niemal takie same jak te, które noszą żołnierze. – Różnią je jedynie oznaki, stopnie czy wizerunek orła, którego wzór dla kadetów powstał kilka lat temu. W efekcie niektórzy mogą mieć kłopot z rozpoznaniem, z kim mają do czynienia. Dlatego, podobnie jak w przypadku orła, chcieliśmy, aby młodzież miała inny niż żołnierze unikatowy ubiór, który będzie symbolem przynależności do grupy oraz wyróżnikiem w całej społeczności szkolnej – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

MON już jakiś czas temu zleciło opracowanie nowego modelu ubioru dla uczniów. Zajęli się tym eksperci z Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej. Zaprojektowany wzór, choć znacząco różni się od munduru żołnierza, w swojej stylistyce jednoznacznie wskazuje na wojskowy profil ucznia. – Ma kolor jasnozielony i w całości jest wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej, która jest niepalna i nieprzemakalna – podkreśla ppłk Krzyżanowski.

Na komplet składają się bluza i spodnie. Bluza ma jednorzędowe zapięcie na cztery ukryte guziki, natomiast kołnierz w formie stójki jest zapinany na taśmy z rzepami. Na prawej kieszeni na linii piersi jest naszyty element przeznaczony do zamocowania oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem. Na lewej z kolei jest miejsce na oznakę stopnia ucznia. Regulowane rękawy w części przedramiennej i łokciowej są wzmocnione od wewnątrz dodatkową tkaniną. W górnej ich części znajdują się kieszenie, na których należy zamocować oznakę rozpoznawczą.

Spodnie także mają kieszenie. Jedne są po bokach, drugie poniżej, na szwach zewnętrznych. Nogawki na wysokości kolan oraz tylne ich części zostały wzmocnione dodatkową tkaniną. Spodnie są regulowane w pasie, a dół nogawek wykończony mankietem-patką. Uzupełnieniem ubioru jest granatowy beret z orłem kadeckim.

Jako pierwsi nowy ubiór dostali uczniowie Wojskowego Liceum Informatycznego w Warszawie oraz Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Stopniowo kupują go już także szkoły prowadzące certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Od nowego roku szkolnego ubiór ten mają też dostać uczniowie z oddziałów przygotowania wojskowego.

Szkoły, które wystąpią do MON z wnioskiem, otrzymają wsparcie finansowe do 80% wartości ubioru (dotychczasowy mundur będzie traktowany jako rozwiązanie przejściowe). – Liczymy, że nowy ubiór doskonale się sprawdzi podczas realizacji programu wojskowego w szkołach i stanie się elementem integrującym uczniów klas wojskowych – mówi ppłk Krzyżanowski.