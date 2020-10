84 medale żołnierzy na mistrzostwach kraju

REKLAMA

Na mistrzostwach strzelców we Wrocławiu poza Miliwkiem i Breś spośród żołnierzy tytuły mistrzów Polski zdobyli jeszcze: szer. Tomasz Bartnik (w konkurencji karabin pneumatyczny 60), szer. Aleksandra Szutko (karabin mix 10 m), szer. Tomasz Bartnik i mł. chor. Robert Kraskowski (karabin 3x40 mężczyzn drużynowo i karabin pneumatyczny drużynowo), kpr. Sylwia Bogacka (karabin 3x40 kobiet drużynowo), st. szer. Rafał Łukaszyk (karabin 60L mężczyzn drużynowo), szer. Paula Wrońska (karabin 60L kobiet drużynowo), st. szer. Karolina Kowalczyk (karabin pneumatyczny drużynowo), mar. Agnieszka Korejwo, mł. chor. mar. Piotr Daniluk i st. bosm. Radosław Podgórski (pistolet standard 2x30 open drużynowo), mł. chor. mar. Piotr Daniluk i st. bosm. Radosław Podgórski (pistolet szybkostrzelny 2x30 drużynowo), por. mar. Sławomira Szpek i mar. Agnieszka Korejwo (pistolet sportowy 30+30 i pistolet pneumatyczny drużynowo).

Drugą szczęśliwą dla żołnierzy dyscypliną podczas tego weekendu było judo. Judocy wywalczyli 13 krążków: pięć złotych, dwa srebrne i sześć brązowych. W rywalizacji indywidualnej tytuły mistrzowskie zdobyli: mar. Eliza Wróblewska (w kategorii do 70 kg), szer. Damian Stępień (81 kg), szer. Piotr Kuczera (90 kg) i szer. rez. Wiktor Mrówczyński (73 kg). Jedyny indywidualny tytuł wicemistrzowski wywalczyła natomiast mar. Karolina Pieńkowska (52 kg). Trzecie miejsca w rywalizacji indywidualnej zajęli: st. szer. Agata Ozdoba-Błach (63 kg), szer. Damian Szwarnowiecki (81 kg), szer. rez. Rafał Kozłowski (100 kg) i szer. rez. Kamil Grabowski (+100 kg). Ponadto żołnierze wywalczyli cztery medale w turnieju drużynowym – byli w składach wszystkich drużyn, które stanęły na podium. Złoto zdobyli judocy AZS AWF Katowice, srebro Czarnych Bytom, a brąz AZS AWF Wrocław i AZS Uniwersytet Warszawski.

Po strzelcach i judokach najwięcej medali trafiło do reprezentantów Wojska Polskiego w biegu na orientację. Walczyli oni o miejsca na podium w biegu nocnym i średniodystansowym. Na trasach położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Nawojowej Góry, żołnierze wywalczyli 11 z 12 możliwych do zdobycia medali. Tytuły mistrzowskie w obu konkurencjach zdobyli st. szer. Aleksandra Hornik i st. szer. Michał Olejnik (oboje z poznańskiego WZS). Natomiast po dwa srebrne medale wywalczyli reprezentanci wrocławskiego WZS st. szer. Hanna Wiśniewska i mł. chor. Wojciech Kowalski. Z kolei trzecie miejsca w obu biegach zajęła mar. Ewa Gwóźdź z gdyńskiego WZS. Brąz w biegu na średnim dystansie wywalczył st. szer. Bartosz Pawlak z poznańskiego WZS. Do zdobycia kompletu medali na czempionacie żołnierzom zabrakło niespełna dwóch minut. Tyle bowiem brakowało do brązowego medalu w biegu nocnym czwartemu w klasyfikacji st. mar. Mateuszowi Wensławowi.

Natomiast w Dusznikach Zdroju biatloniści walczyli o medale na nartorolkach. Startujący w nich żołnierze i żołnierze rezerwy zdobyli osiem krążków: dwa złote, cztery srebrne i dwa brązowe. Tytuły mistrzowskie zdobyli st. szer. Karolina Pitoń (w sprincie) i szer. rez. Kamila Żuk (w biegu pościgowym). Drugie miejsca zajęli: szer. rez. Wojciech Skorusa (w sprincie i biegu pościgowym), szer. rez. Joanna Jakieła (w biegu pościgowym) i szer. rez. Kamila Żuk (w sprincie). Natomiast na trzecim stopniu podium stanęli: st. szer. Łukasz Szczurek (sprint) i st. szer. Karolina Pitoń (bieg pościgowy).

Wreszcie w Radomiu już po raz 90. rywalizowali o medale mistrzostw Polski zapaśnicy w stylu klasycznym. Żołnierze wywalczyli dwa złote medale (szer. Tadeusz Michalik w kat. do 97 kg i szer. Rafał Krajewski w kat. do 130 kg), srebrny (st. szer. Michał Tracz w kat. do 60 kg) i brązowy (szer. Mateusz Bernatek w kat. do 67 kg).