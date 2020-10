W WIM-ie powstało Centrum Chirurgii Robotycznej

Operacje z wykorzystaniem da Vinci będą wykonywane w otwartym dziś w WIM-ie Centrum Chirurgii Robotycznej. Planowane jest także utworzenie tam ośrodka kształcącego personel platform robotycznych. – WIM rozwija się i jest wyposażany w najnowocześniejszy sprzęt. Przykładem jest zakup robota o najwyższej, światowej klasie. To wszystko robimy dla bezpieczeństwa Polaków – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak obecny na inauguracji Centrum.

Podczas otwarcia CCR-u odbył się pokaz działania systemu da Vinci. Składa się on z trzech elementów. Pierwszym z nich jest platforma połączonych korpusem ramion. Trzy są wyposażone w narzędzia chirurgiczne, a czwarte – w kamerę, która pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz ciała pacjenta nawet w 16-krotnym powiększeniu. Drugą częścią systemu jest konsola odpowiadająca za sterowanie pracą robota, a kolejnym – wieża sterująca z monitorem, na którym podczas operacji lub szkolenia można pisać wskazówki operatorowi. Uzupełnieniem systemu jest zintegrowany z robotem nowoczesny stół operacyjny.

Zastosowana w urządzeniu nowoczesna technologia sprawi, że zabiegi będą precyzyjniejsze, a obszar interwencji chirurgicznej zostanie ograniczony do minimum. Minister podkreślał, że dzięki temu pacjenci szpitala na Szaserów, zarówno żołnierze, jak i cywile, zyskają dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i jeszcze lepszej opieki medycznej. – Robot umożliwi przeprowadzanie operacji małoinwazyjnych, ograniczy też ewentualne komplikacje po operacji i przyspieszy rekonwalescencję. Niewątpliwie zwrotem tej inwestycji będzie przywrócenie do zdrowia wielu tych, którzy dziś oczekują na operację – mówił szef MON-u.

W Centrum Chirurgii Robotycznej mają być wykonywane wyłącznie zabiegi operacyjne z użyciem robota. Dziennie lekarze będą przeprowadzać dwa takie zabiegi u żołnierzy i pacjentów cywilnych (leczonych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia). W przyszłości robot ma być też wykorzystywany podczas akcji wojskowych, do operacji medycznych on-line.



Film: MON

Da Vinci Xi skonstruowała amerykańska firma Intuitive Surgical w 1999 roku.

Na świecie z użyciem tego systemu wykonano już ponad 7,2 mln operacji. Wykorzystuje go także wojsko innych państw, np. w wyposażeniu sił zbrojnych USA jest ponad 100 takich robotów, a w maju Pentagon ogłosił plany zakupu kolejnych na kwotę 420 mln dolarów.

Operacje z użyciem da Vinci przeprowadzane są także w ośmiu placówkach medycznych w Polsce: w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wieliszewie i we Wrocławiu. W 2019 roku w polskich szpitalach przeprowadzono niemal 900 zabiegów z wykorzystaniem robotów. WIM jest jedenastym ośrodkiem w Polsce i pierwszą wojskową placówką, która posiada da Vinci.