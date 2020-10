Szkolenie to nasz obowiązek!

Już na miejscu, od kilku dniu finalizowano wyjazd blisko 500 żołnierzy na ćwiczenie Geprad-20/II, rejon szkolenia ponownie Ośrodek Szkolenia Poligonowego Orzysz. To właśnie tutaj w czerwcu br. w trakcie pierwszej części Geparda szkolił się wyróżniający pododdział Wojska Polskiego – 1 batalion piechoty zmotoryzowanej. Tym razem w rolę pierwszoplanowego ćwiczącego wcielą się strzelcy konni z 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. - Na północno-wschodni rejon Polski zabieram blisko 300 żołnierzy oraz 50 jednostek sprzętu, oczywiście gro z nich to Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak oraz samobieżne moździerze RAK. Właśnie trwa załadunek sprzętu na transport kolejowy bo taki właśnie środek przemieszczenia wskazali przełożeni. A już jutro, we wtorek 6 października o 6.00 dam sygnał do przemieszczenia na kierunek Orzysz – opisuje zastępca dowódcy 7 bSKW mjr Dawid BUTLAK.

Głównymi zadaniami strzelców z Wędrzyna będą zasadnicze działania taktyczne, ale zanim to nastąpi zaznaczą swoją obecność w nowym rejonie przeznaczenia, nawiążą współpracę z układem pozamilitarnym by lepiej poznać teren, społeczeństwo w którym przyjdzie im wykonywać zadania. Całość Geparda 20/II potrwa do 18 października, a zakończy się on rozmaitymi strzelaniami sytuacyjnymi i kierowaniem ogniem zaangażowanych pododdziałów.

Zanim jednak na Orzysz dotrą pododdziały stricte bojowe, na miejscu od kilku dni pracują już logistycy i żołnierze batalionu dowodzenia. Ich zadania są zgoła inne, ale nie mniej potrzebne. - Batalion logistyczny poza realnym zabezpieczeniem całości szkolenia pod względem kwaterunku, żywienia, socjalnym występuje w ćwiczeniu jak drugoplanowy ćwiczący. Naszym głównym zadaniem będzie realizacja zadań szeroko pojętego zabezpieczenia logistycznego na korzyść pierwszorzutowego 7 bSKW – komentuje dowódca batalionu logistycznego ppłk Paweł PŁACHTA.

Stanowisko kierownictwa ćwiczenia jak zwykle zabezpieczą żołnierze batalionu dowodzenia Strzelców Wielkopolskich, to ciężka i bardzo precyzyjna służba, ale podwładni ppłk Mirosława Kuczyńskiego to doświadczony i zgrany team.

To jednak nie ostatni kierunek na którym w najbliższych dniach będą się szkolić zmotoryzowani, już we wtorek od wczesnych godzin porannych startuje WILK-20 ćwiczenie 1 bpzmot mające na celu certyfikację kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumuni.

To już VIII zmiana, wydawałoby się że wszystko powinno pójść utartym szlakiem, ale nic bardziej mylnego, gdyż znając kreatywność i pomysłowość dowódcy 1bzpmot będzie to kilka dni bardzo intensywnego szkolenia. Jak zapewnia kpt. Przemysław Beczek – „WILK-20 kompleksowo sprawdzi każdy element przygotowującego się kontyngentu. Będzie dynamicznie, a scenariusz jest znany tylko wąskiemu gronu oficerów, by każde zadanie, incydent, zdarzenie będzie wymagało pełnego zaangażowania i realnego działania”.

Służba w „Siedemnastece” jest trudna i wymagająca, ale daje satysfakcję oraz buduje poczucie własnej wartości i siły – gdyż wszędzie gdzie jesteśmy szklimy się na sto procent.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski