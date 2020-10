Nowy dowódca „Czarnej Dywizji”

Przed nami wiele pracy i wyzwań. Wiem jednak, że stanowicie wielką siłę. Wiem, z jaką determinacją i zaangażowaniem realizujecie swoje zadania – powiedział do żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Piotr Trytek. Nowy dowódca żagańskiej jednostki zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Dariusza Parylaka, który zgodnie z decyzją ministra obrony pokieruje teraz 12 Dywizją.

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się dzisiaj w Żaganiu. Na placu gen. Maczka z rąk ustępującego ze stanowiska dotychczasowego dowódcy gen. dyw. Dariusza Parylaka sztandar przejął gen. bryg. Piotr Trytek. W uroczystości udział wzięli m.in. gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, żołnierze „Czarnej Dywizji” i mieszkańcy miasta. – Dowodzenie 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej to doświadczenie, które na zawsze pozostanie w mojej pamięci. To jeden z najważniejszych etapów w mojej służbie wojskowej – mówił ustępujący ze stanowiska generał Parylak. – Siłą tej dywizji są tradycje. Te z dziś, wczoraj i poprzednich wieków – dodał oficer, który zgodnie z decyzją ministra obrony pokieruje teraz 12 Dywizją Zmechanizowaną. Z kolei obejmujący obowiązki, nowy dowódca pancerniaków podkreślał, że jest świadomy wyzwań, jakie czekają go jako dowódcę 11 Dywizji. – Stoję przed wami jako dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, jako dowódca „Czarnej Dywizji”.

– Przed nami wiele pracy i wyzwań. Wiem jednak, że stanowicie wielką siłę. Wiem, z jaką determinacją i zaangażowaniem realizujecie swoje zadania i jak ważne są dla was tradycje i symbole – mówił gen. Trytek. – Wiem, że będziecie zaskakiwać mnie swoją kreatywnością i inicjatywą. Wierzę, że w codziennej służbie będę miał w was partnerów i lojalnych współpracowników – podkreślił.