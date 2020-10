Czarna Dywizja triumfuje na Spartakiadzie Wojskowej

REKLAMA

Tor przeszkód w centrum uwagi

Pandemia COVID-19 utrudniła gospodarzom Spartakiady Wojskowej organizację imprezy, a uczestnikom przygotowania do rywalizacji. Mimo to, jak podkreślił ppłk Sebastian Krasoń z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym 9 Brygady Kawalerii Pancernej i sportowców. – Gospodarze zawodów, z mjr. Piotrem Szpiglem i st. chor. sztab. Krzysztofem Banachem na czele, świetnie poradzili sobie ze wszystkimi problemami. Natomiast zawodnicy pokazali, że potrafili utrzymać swoją formę, choć przez kilka tygodni nie mieli dostępu do obiektów sportowych – mówi oficer. Największe wrażenie wywarł na nim szer. Maciej Skibski – nowy mistrz w pokonywaniu toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej (OSF). – Rzutem na kreskę zapewnił sobie złoto i w pierwszym starcie w mistrzostwach zdetronizował kpt. Marcina Kołoszuka z 11 Dywizji. Zresztą w tym roku rywalizacja na torze stała na wysokim poziomie. Trzech zawodników uzyskało czas poniżej 48 s – podkreśla ppłk Krasoń.

Zdaniem mjr. Piotra Szpigla, kierownika zawodów oraz szefa Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu w 9 Brygadzie Pancernej, czasy uzyskiwane na torze przeszkód mogły być jeszcze lepsze, gdyby zawodnikom nie przeszkadzał wiatr. Oficer przyznał również, że szer. Skibskiemu udało się wykorzystać atut „własnego boiska”. – Doskonale zna ten tor. Dużo na nim trenował. Jego rywale z innych reprezentacji również mogli na nim trenować przed spartakiadą. Nikt jednak nie przyjechał do nas na zgrupowanie – mówi mjr Szpigiel. – Szer. Skibski z czasem 46,39 s o 0,28 s wyprzedził kpt. Marcina Kołoszuka i o 0,79 s st. szer. Krzysztofa Woźniaka. Natomiast po raz kolejny pokazał młodszym kolegom, jak się biega, 45-letni plut. Adam Marcinkowski (11 Dywizja), który wywalczył ósmą lokatę.

Nie tylko w Braniewie

W tym roku po raz pierwszy organizatorzy Spartakiady Wojskowej musieli przeprowadzić rywalizację w pięciu konkurencjach. – W ostatnich latach mistrzostwa w biegu na orientację były organizowane oddzielnie. Tym razem zostały włączone do programu spartakiady. Zawodnicy rywalizowali na trasach wytyczonych w Pasłęku i okolicach wsi Kadyny – wyjaśnia ppłk Krasoń. Oficer pochwalił także organizatorów za przygotowanie ciekawej trasy dla rywalizujących o medale w biegu patrolowym. W tej konkurencji liczy się umiejętność pokonywania toru OSF oraz celnego strzelania z pistoletu wojskowego i szybkiego biegania po trasie crossu. Przebieg całej rywalizacji jednak trudno śledzić widzom ze względu na usytuowanie strzelnicy, na której kończy się walka o medale. – W Braniewie udało się tak wytyczyć trasę biegu, by zawodnicy byli doskonale widoczni na jej każdym odcinku – podkreśla ppłk Krasoń.

Na własnym obiekcie bardzo dobrze zaprezentowali się przedstawiciele gospodarzy, którzy wywalczyli dwie czołowe lokaty. Triumfował sierż. Tomasz Jędraszek przed szer. Krzysztofem Żebrowskim. Trzecie miejsce w biegu patrolowym – za reprezentantami 16 DZ – zajął obrońca tytułu mistrzowskiego st. szer. Adam Struk z 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

W rywalizacji „orientalistów”, po podliczeniu punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach w biegach indywidualnych oraz w sztafetach, pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Czarnej Dywizji. – Po raz kolejny udało nam się wygrać. Drugą w klasyfikacji ekipę 12 DZ wyprzedziliśmy aż o 77 oczek – mówi mjr Tomasz Siemion, szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu w 11 DKPanc. Reprezentacja Czarnej Dywizji wygrała również klasyfikację łączną w dwóch innych konkurencjach: biegu patrolowym oraz na torze przeszkód. – W strzelaniu z karabinka także walczyliśmy o wygraną, a po wyrównanej rywalizacji wylądowaliśmy na trzecim miejscu. Za to najbardziej obawialiśmy się strzelania z pistoletu wojskowego. Tymczasem strzelcy sprawili mi miłą niespodziankę, zajmując drugą lokatę – przyznaje major. Warto dodać, że w rywalizacji indywidualnej najlepiej z Czarnej Dywizji w strzelaniach z pistoletu wojskowego spisał się st. kpr. Marcin Horbacz, który wywalczył brązowy medal. Były reprezentant Polski w pięcioboju nowoczesnym powiększył tym samym swoją kolekcję medalową mistrzostw Wojska Polskiego o kolejną konkurencję – wcześniej zdobywał medale w pływaniu i strzelaniu z karabinka.

Spartakiada Wojskowa w Braniewie zapoczątkowała tegoroczne współzawodnictwo w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP. Do zakończenia rywalizacji zaplanowano jeszcze trzy mistrzostwa: w futsalu (dla zawodników powyżej 35 lat), koszykówce i biegach przełajowych.

Wyniki

Biegi na orientację

bieg sprinterski, kategoria M-21

1. szer. Mateusz Dzioba (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 14 min 14 s

2. st. szer. Michał Kalata (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 14 min 59 s

3. pchor. Maciej Nowak (wyższe szkolnictwo wojskowe): 15 min 36 s

4. szer. Mateusz Hoffmann (12 Dywizja Zmechanizowana): 16 min 34 s

5. por. Tomasz Lubkiewicz (wyższe szkolnictwo wojskowe): 17 min 1 s

6. szer. Przemysław Kraszewski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 17 min 3 s

bieg sprinterski, kategoria M-35

1. bsmt Edward Kożyczkowski (16 Dywizja Zmechanizowana): 16 min

2. plut. Paweł Tarasiuk (siły powietrzne): 16 min 30 s

3. por. Dariusz Konarczak (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 17 min 16 s

4. plut. Piotr Wdowczyk (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 17 min 47 s

5. st. sierż. Janusz Put (12 Dywizja Zmechanizowana): 18 min 37 s

6. plut. Piotr From (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 18 min 41 s

bieg sprinterski, kategoria M-40

1. mł. chor. mar. Marcin Richert (marynarka wojenna): 14 min 38 s

2. mł. chor. mar. Jacek Nowak (marynarka wojenna): 16 min 32 s

3. st. szer. Paweł Golinowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 16 min 59 s

4. sierż. Rafał Walicki (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 17 min 1 s

5. kpt. Szczepan Fiedorowicz (12 Dywizja Zmechanizowana): 17 min 51 s

6. mjr Tomasz Grzęda (siły powietrzne): 18 min 27 s

bieg sprinterski, kategoria M-45

1. st. chor. sztab. Mariusz Plesiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 15 min 20 s

2. kmdr ppor. Janusz Porzycz (marynarka wojenna): 17 min 17 s

3. st. chor. sztab. Krzysztof Mol (12 Dywizja Zmechanizowana): 17 min 32 s

4. mł. chor. Piotr Dobrowolski (wojska obrony terytorialnej): 17 min 51 s

5. st. chor. sztab. Stanisław Sołowiej (18 Dywizja Zmechanizowana): 18 min 22 s

6. st. chor. sztab. Arkadiusz Kasperski (wojska obrony terytorialnej): 18 min 31 s

bieg sprinterski, kategoria K-21

1. kpr. Katarzyna Durzyńska (12 Dywizja Zmechanizowana): 15 min 27 s

2. szer. Małgorzata Pachnik (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 16 min 9 s

3. pchor. Zuzanna Wańczyk (wyższe szkolnictwo wojskowe): 17 min 31 s

4. szer. Kamila Lubak (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 18 min 42 s

5. sierż. pchor. Alicja Turczyńska (wyższe szkolnictwo wojskowe): 19 min 40 s

6. st. szer. Monika Jakubowska (12 Dywizja Zmechanizowana): 20 min 28 s

bieg sprinterski, kategoria K-35

1. szer. Aneta Bańska-Bodziona (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 17 min 33 s

2. st. szer. Natalia Dzika (16 Dywizja Zmechanizowana): 17 min 37 s

3. st. kpr. Joanna Klunder (16 Dywizja Zmechanizowana): 18 min 3 s

4. kpt. Karolina Jahnz (12 Dywizja Zmechanizowana): 19 min 17 s

5. szer. Elżbieta Golinowska (12 Dywizja Zmechanizowana): 19 min 38 s

6. st. szer. Emilia Budna (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 20 min 31 s

bieg średniodystansowy, kategoria M-21

1. st. szer. Michał Kalata (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 32 min 6 s

2. szer. Mateusz Dzioba (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 33 min 21 s

3. pchor. Maciej Nowak (wyższe szkolnictwo wojskowe): 36 min 19 s

4. szer. Patryk Marszałek (18 Dywizja Zmechanizowana): 38 min 26 s

5. szer. Mateusz Hoffmann (12 Dywizja Zmechanizowana): 38 min 27 s

6. st. szer. Kamil Przyworski (12 Dywizja Zmechanizowana): 43 min 17 s

bieg średniodystansowy, kategoria M-35

1. por. Dariusz Konarczak (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 39 min 31 s

2. bsmt Edward Kożyczkowski (16 Dywizja Zmechanizowana): 40 min 39 s

3. plut. Paweł Tarasiuk (siły powietrzne): 41 min 39 s

4. kpt. Maciej Bzdawski (wyższe szkolnictwo wojskowe): 42 min 28 s

5. plut. Piotr From (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 50 min 25 s

6. plut. Dariusz Kwapiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 52 min 24 s

bieg średniodystansowy, kategoria M-40

1. st. szer. Paweł Golinowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 33 min 31 s

2. mł. chor. mar. Jacek Nowak (marynarka wojenna): 34 min 35 s

3. mł. chor. mar. Marcin Richert (marynarka wojenna): 35 min 31 s

4. sierż. Rafał Walicki (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 39 min 13 s

5. st. chor. sztab. Radosław Balmowski (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych):

43 min 20 s

6. kpt. Szczepan Fiedorowicz (12 Dywizja Zmechanizowana): 45 min 14 s

bieg średniodystansowy, kategoria M-45

1. st. chor. sztab. Krzysztof Banach (16 Dywizja Zmechanizowana): 43 min 29 s

2. kmdr ppor. Janusz Porzycz (marynarka wojenna): 45 min 53 s

3. st. chor. sztab. Mariusz Plesiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 46 min 43 s

4. mł. chor. Marcin Grydziuszko (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 49 min 31 s

5. st. chor. sztab. Jacek Wąsicki (12 Dywizja Zmechanizowana): 54 min 3 s

6. st. chor. sztab. Stanisław Sołowiej (18 Dywizja Zmechanizowana): 54 min 12 s

bieg średniodystansowy, kategoria K-21

1. pchor. Zuzanna Wańczyk (wyższe szkolnictwo wojskowe): 36 min 59 s

2. kpr. Katarzyna Durzyńska (12 Dywizja Zmechanizowana): 40 min 8 s

3. szer. Małgorzata Pachnik (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 41 min 28 s

4. szer. Kamila Lubak (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 47 min 20 s

5. kpt. Magdalena Wawrzyniak (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 51 min 49 s

6. st. szer. Aneta Staniszewska (12 Dywizja Zmechanizowana): 52 min 30 s

bieg średniodystansowy, kategoria K-35

1. kpt. Karolina Jahnz (12 Dywizja Zmechanizowana): 38 min 55 s

2. st. szer. Emilia Budna (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 43 min 54 s

3. st. kpr. Joanna Klunder (16 Dywizja Zmechanizowana): 45 min 19 s

4. szer. Elżbieta Golinowska (12 Dywizja Zmechanizowana): 45 min 43 s

5. szer. Aneta Bańska-Bodziona (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 47 min 16 s

6. st. szer. Natalia Dzika (16 Dywizja Zmechanizowana): 48 min 59 s

sztafeta seniorów

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 2 godz. 12 min 44 s

2. 18 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 28 min 5 s

3. wyższe szkolnictwo wojskowe: 2 godz. 37 min 2 s

4. 12 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 38 min 28 s

5. siły powietrzne: 2 godz. 42 min 28 s

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 2 godz. 53 min 55 s

sztafeta weteranów

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 2 godz. 8 min 56 s

2. marynarka wojenna: 2 godz. 14 min

3. 16 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 25 min 5 s

4. 12 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 28 min 28 s

5. siły powietrzne: 2 godz. 39 min 40 s

6. 18 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 57 min 32 s

sztafeta seniorek

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 2 godz. 1 min 56 s

2. 12 Dywizja Zmechanizowana: 2 godz. 15 min 20 s

3. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 2 godz. 42 min 35 s

4. wojska obrony terytorialnej: 3 godz. 22 min 22 s

5. siły powietrzne: 3 godz. 30 min 6 s

bieg patrolowy, indywidualnie

1. sierż. Tomasz Jędraszek (16 Dywizja Zmechanizowana): 89 pkt.

2. szer. Krzysztof Żebrowski (16 Dywizja Zmechanizowana): 95 pkt.

3. st. szer. Adam Struk (12 Dywizja Zmechanizowana): 97 pkt.

4. plut. Kamil Makoś (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 103 pkt.

5. kpt. Marcin Kołoszuk (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 106 pkt.

6. st. szer. Łukasz Skiba (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 123 pkt.

bieg patrolowy, drużynowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 498 pkt.

2. 16 Dywizja Zmechanizowana: 511 pkt.

3. 12 Dywizja Zmechanizowana: 558 pkt.

4. wyższe szkolnictwo wojskowe: 654 pkt.

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 657 pkt.

6. siły powietrzne: 754 pkt.

pokonywanie toru przeszkód OSF, indywidualnie

1. szer. Maciej Skibski (16 Dywizja Zmechanizowana): 46,39 s

2. kpt. Marcin Kołoszuk (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 46,67 s

3. st. szer. Krzysztof Woźniak (12 Dywizja Zmechanizowana): 47,18 s

4. st. szer. Jakub Kowal (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 49,55 s

5. st. szer. Dariusz Siek (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 49,79 s

6. kpr. Przemysław Kobyliński (12 Dywizja Zmechanizowana): 50,11 s

pokonywanie toru przeszkód OSF, drużynowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 107 pkt.

2. 12 Dywizja Zmechanizowana: 105 pkt.

3. 16 Dywizja Zmechanizowana: 96 pkt.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 64 pkt.

5. 18 Dywizja Zmechanizowana: 52 pkt.

6. siły powietrzne: 42 pkt.

strzelanie z karabinka, indywidualnie

1. st. szer. Michał Cymbała (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 191 pkt.

2. st. szer. Łukasz Sobotka (18 Dywizja Zmechanizowana): 189 pkt.

3. st. szer. Marcin Grześków (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 189 pkt.

4. st. kpr. pchor. Karol Lach (wyższe szkolnictwo wojskowe): 189 pkt.

5. st. szer. Seweryn Furman (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych): 188 pkt.

6. st. szer. Krystian Sikorski (16 Dywizja Zmechanizowana): 187 pkt.

strzelanie z karabinka, drużynowo

1. 16 Dywizja Zmechanizowana: 768 pkt.

2. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 755 pkt.

3. siły powietrzne: 754 pkt.

4. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 750 pkt.

5. 12 Dywizja Zmechanizowana: 748 pkt.

6. 18 Dywizja Zmechanizowana: 740 pkt.

strzelanie z pistoletu wojskowego, indywidualnie

1. kpt. Marek Mirowski (12 Dywizja Zmechanizowana): 183 pkt.

2. por. Łukasz Badenko (18 Dywizja Zmechanizowana): 180 pkt.

3. st. kpr. Marcin Horbacz (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 178 pkt.

4. st. chor. sztab. Radosław Heyka (16 Dywizja Zmechanizowana): 176 pkt.

5. st. chor. sztab. Andrzej Jarocki (11 Dywizja Kawalerii Pancernej): 175 pkt.

6. st. sierż. Piotr Wróblewski (12 Dywizja Zmechanizowana): 175 pkt.

strzelanie z pistoletu wojskowego, drużynowo

1. 12 Dywizja Zmechanizowana: 774 pkt.

2. siły powietrzne: 764 pkt.

3. 16 Dywizja Zmechanizowana: 762 pkt.

4. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej: 756 pkt.

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 754 pkt.

6. wyższe szkolnictwo wojskowe: 739 pkt.

klasyfikacja końcowa

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań: 55 pkt.

2. 12 Dywizja Zmechanizowana Szczecin: 49 pkt.

3. 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn: 47 pkt.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz: 41 pkt.

5. siły powietrzne: 34 pkt.

6. wyższe szkolnictwo wojskowe: 29 pkt.

7. 18 Dywizja Zmechanizowana Siedlce: 28 pkt.

8. marynarka wojenna: 20 pkt.

9. wojska obrony terytorialnej: 14 pkt.

10. Dowództwo Garnizonu Warszawa: 2 pkt.