Żołnierz WOT najlepszym kickboxerem!

REKLAMA

- Zdobyłem 2 złote medale, po dwóch zwycięskich walkach w K-1 oraz trzech wygranych pojedynkach w kick light. W K-1 w półfinale pokonałem Sylwestra Błędowskiego przez KO w drugiej rundzie poprzez kopnięcie na głowę. Finał stoczyłem z zawodnikiem specjalizującym się w MMA Pawłem Wielgusem. Walka odbyła się na pełnym dystansie i zakończyła moim zwycięstwem jednogłośnie na punkty. W kick light w ćwierćfinale wygrałem przez przewagę techniczną w 1 rundzie z Danielem Terleckim, a w półfinale przez poddanie przeciwnika (Tomasz Adamus). Finał z Janem Sztymerem również zakończyłem przewagą techniczną w 1 rundzie – dodał utytułowany młody kickboxer.

Grzegorz Błotnicki, który wiele lat reprezentuje A&W Team Obrowo, zapowiedział też występy w Mistrzostwach Polski PZKB. - Planuję wystartować w mistrzostwach kraju w formułach light contact oraz kick light.

Oprócz Grzegorza Błotnickiego w turnieju uczestniczyło 14 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W klasyfikacji ogólnej Wojska Obrony Terytorialnej zajęły drugie miejsce zdobywając 7 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe medale.

W Wojskach Obrony Terytorialnej w czerwcu br. został uruchomiony nowy projekt: „Wojownik Niezłomny”. Celem tego projektu jest wyłonienie sportowych liderów, trenerów i koordynatorów w sztukach walki, którzy swoje doświadczenie oraz umiejętności przekażą kolejnym żołnierzom. Projekt wdraża Pion Szkolenia Dowództwa WOT. W ramach „Wojownika Niezłomnego” na początku czerwca br. odbyło się zgrupowanie żołnierzy WOT trenujących sporty walki. W zajęciach uczestniczyło blisko 30 żołnierzy – reprezentantów wszystkich brygad OT, których pasją i zamiłowaniem są sztuki walki. W trakcie zajęć żołnierze doskonalili umiejętności z zakresu Kicboxingu (K1 oraz muay thai), MMA, boksu, brazylijskiego jui jitsu oraz zapasów.

Nazwa „Wojownik Niezłomny” nawiązuje do powojennych organizacji niepodległościowych skupiających w swoich szeregach polskich bohaterów – wojowników niezłomnej walki o niepodległość. To żołnierze polskiego podziemia, z którymi identyfikują się żołnierze WOT i wobec nich mają wielki dług wdzięczności.

Ponieważ walka wręcz hartuje żołnierski charakter, to ideą „Wojownika Niezłomnego” jest rozpropagowanie i zachęcenie do rozwijania zamiłowania do sztuk walki wśród żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ich rozwój psychofizyczny.

Klasyfikacja medalowa żołnierzy WOT podczas MP Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kick-boxingu:

W formule point-fighting:

Mężczyzn w kat. wag. do 69 kg złoty medal otrzymał st.szer. Jakub Rychlak 10 ŚBOT

W formule kick-light:

Kobiet

w kat. wag. do 55 kg brązowy medal uzyskała st. szer. Anna Mieszkowska 7PBOT

Mężczyzn

w kat. wag. do 63 kg złoty medal otrzymał st. szer. Radosław Kuzia 6 MBOT

W kat. wag. do 69 kg złoty medal otrzymał Szer. Grzegorz Błotnicki 8k-PBOT

W kat. wag. do 69 kg złoty medal otrzymał kpr. Piotr Kołakowski 4W-MBOT

W formule K1:

Kobiet

w kat. wag. do 56 kg brązowy medal otrzymała st. szer. Anna Mieszkowska 7PBOT

w kat. wag +70 kg medal srebrny otrzymała st.szer. Małgorzata Chalecka 4W-MBOT

Mężczyzn

w kat. wag. do 63.5 kg złoty medal otrzymał st. szer. Radosław Kuzia 6 MBOT

w kat. wag. do 67 kg złoty medal otrzymał Szer. Grzegorz Błotnicki 8k-PBOT

w kat. wag. do 71 kg srebrny medal otrzymał st.szer. Jakub Rychlak 10 ŚBOT

w kat. wag. do 71 kg brązowy medal otrzymał szer Patryk Krajewski 12 WBOT

w kat. wag. do 75 kg srebrny medal otrzymał ppor. Maciej Halama 13 ŚBOT

w kat. wag. do 81 kg złoty medal otrzymał kpr. Piotr Kołakowski 4W-MBOT

Gratulacje dla medalistów!

Tekst: płk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy WOT