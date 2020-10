Studenci WAT rozpoczynają rok akademicki

Minister Błaszczak zaznaczył również, że istotną działalnością WAT jest kształcenie przyszłych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa , nie tylko na kierunkach związanych z kryptologią, lecz także w działającym przy uczelni liceum informatycznym . – Cyberataki to wyzwanie XXI wieku, a my na nie odpowiadamy, kształcąc kadry i przygotowując żołnierzy do tego, aby mogli strzec bezpieczeństwa naszej ojczyzny – mówił. – Tym, którzy rozpoczynają dziś naukę, życzę, aby za pięć lat mogli być dumni z tego, że są absolwentami jednej z najlepszych polskich uczelni – podkreślał minister obrony.

List do pracowników WAT oraz studentów rozpoczynających rok akademicki napisał prezydent Andrzej Duda. – To czas zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To czas pracy dydaktycznej i realizowania nowych projektów badawczych, ale w uczelniach wojskowych to także czas przygotowania do służby Polsce. Jako zwierzchnik sił zbrojnych pragnę za tę gotowość wszystkim państwu podziękować – napisał prezydent Duda. – Życzę wszystkim studentom Wojskowej Akademii Technicznej satysfakcji z nauki i poczucia dobrze wykorzystanej szansy, jaką niewątpliwie są studia na tej prestiżowej uczelni – podkreślił.



Film: MON

Słowa „rok akademicki 2020/2021 uważam za rozpoczęty” wypowiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT. – Inauguracja roku akademickiego to najważniejsze wydarzenie w życiu społeczności każdej uczelni. Dziś rozpoczynamy rok wytężonej nauki, intensywnego rozwoju i szlifowania umiejętności – mówił. – Drodzy studenci, to wy jesteście głównymi bohaterami tego wydarzenia. Życzę wam, abyście twórczo i efektywnie wykorzystali czas studiów na naukę, rozwój, podnoszenie swoich kwalifikacji, a także na życie studenckie, które będziecie wspominać przez lata. Od dziś Wojskowa Akademia Techniczna jest waszą „alma mater” – dodał.

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy 18 osobom, które uzyskały stopień doktora, oraz 13 osobom, które od dziś będą posługiwać się stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Wojskowa Akademia Techniczna powstała w 1951 roku. Jej głównym zadaniem jest kształcenie kadry dowódczej Wojska Polskiego. W tym roku akademickim naukę rozpoczęło 850 przyszłych oficerów. Uczelnia ma także ofertę dla cywilów. W tym roku zdecydowało się z niej skorzystać 2600 osób. W sumie w murach WAT kształci się obecnie 10 tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi też działalność badawczą oraz współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.