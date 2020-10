Żołnierze WOT będą dystrybuować paczki dla Powstańców Warszawskich

Nie będzie to pierwsza inicjatywa tego typu podejmowana przez mazowieckich terytorialsów. W czasie walki z pandemią żołnierze zegrzyńskiego batalionu lekkiej piechoty systematycznie dostarczali paczki żywnościowe i gotowe posiłki do weteranów z Warszawy. Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady OT, płk Mieczysław Gurgielewicz przypomniał, że żołnierze Brygady nie pierwszy raz już będą dostarczać żywność weteranom walk o niepodległą Polskę. - Jako kontynuatorzy tradycji niepodleglościowego podziemia i Armii Krajowej żołnierze 5 Brygady czują w obowiązku dbanie o weteranów, którzy budowali historię niepodległej Polski – powiedział dowódca 5MBOT.

Inauguracja akcji „Paczka dla Powstańca” odbyła się 30 września w siedzibie KOWR w Warszawie. „Paczka dla Powstańca” to najnowsza odsłona promocji polskiej żywności organizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przygotował paczki złożone tylko z produktów polskich producentów. Artykuły – łącznie blisko 19 000 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności. W akcję zaangażował się także Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR), Związek Powstańców Warszawskich oraz Wojska Obrony Terytorialnej, które zapewniają dystrybucję paczek.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT, rozwiozą ponad 900 paczek do Powstańców Warszawskich mieszkających w całej Polsce. W czwartek, 30 września br., w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zainicjowano akcję „Paczka dla Powstańca”. Paczki wypełnione polskimi produktami za pośrednictwem żołnierzy WOT trafią do bohaterów, którzy 76 lat temu podjęli walkę o wyzwolenie Warszawy.

– Okazując szacunek Powstańcom Warszawskim, należy pamiętać o ich potrzebach. Branża rolna chce pomagać tak, jak potrafi i tym, czym dysponuje. W ten sposób okazujemy naszą wdzięczność – mówił podczas konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef UdSKiOR podkreślił, że do weteranów, którzy na barykadach stolicy w 1944 roku walczyli o niepodległość Ojczyzny, trafi polska żywność, produkowana w wolnym kraju, którego nie byłoby, gdyby nie ich walka:

– „Paczka dla Powstańca Warszawskiego” to kolejna akcja, która pokazuje, jak ważna dla pokoleń współczesnych jest troska o weteranów walk o niepodległość. Do wszystkich Powstańców Warszawskich, którzy posiadają uprawnienia z tytułu walk o wolność Rzeczypospolitej Polskiej na barykadach powstańczej Warszawy, dotrą paczki z polską żywnością. Ma to też swój wymiar symboliczny, bo gdyby nie czyn zbrojny żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 76 lat temu, nie mogłaby Rzeczpospolita produkować polskiej żywności – trafia ona zatem do tych, którym zawdzięczamy wolność; tych, dzięki którym polski rolnik może produkować żywność, mającą w nazwie dumne określenie „Polska” – podkreślił Jan Józef Kasprzyk.

Organizatorom akcji podziękowała Jadwiga Przybylska-Wolf ps. Iga, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, „Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”.

Tekst: płk Marek Pietrzak/DWOT