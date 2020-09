Gaudeamus Igitur w najstarszej wojskowej uczelni

W uczelniach wojskowych rozpoczął się czas intensywnego przygotowania do służby Polsce. Jako zwierzchnik sił zbrojnych pragnę gorąco podziękować za tę gotowość – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników inauguracji nowego roku akademickiego we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych.

Fot. st. szer. Wojciech Król/ CO MON

Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony, podkreślił, że Akademia Wojsk Lądowych to silna marka. Uczelnia darzona szacunkiem. Absolwenci AWL należą do elity Wojska Polskiego. – Jest to uczelnia, która nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej edukacji wojskowej – mówił minister.

Podkreślił, że Wojsko Polskie staje się liczniejsze. Z tego względu z roku na rok zwiększa się limit przyjęć do uczelni wojskowych, w tym do AWL. W bieżącym roku mury wrocławskiej uczelni wojskowej opuściło 131 absolwentów, a aż 365 rozpoczęło naukę w rozpoczynającym się roku akademickim.