Górski bieg przeszkodowy wzorowany na selekcji

Dyrektorem Organizacyjnym Memoriału jest mjr rez. Wojciech Zacharków "Zachar", który od 2011 roku do 2017 roku zajmował się organizowaniem selekcji do Jednostki Wojsk Specjalnych AGAT. Dzięki przekazanemu doświadczeniu, wpojonych zasadach i wartości przez płk Berdychowskiego kontynuował jego filozofię selekcji przez kolejne lata służby.

Pierwszy w Polsce górski bieg z przeszkodami wzorowany na selekcji do Jednostek Wojsk Specjalnych. Już po raz czwarty w Bieszczadach zostanie zorganizowany Maraton-Selekcja, ekstremalny bieg przeszkodowy dedykowany pamięci pułkownika Sławomira Berdychowskiego, twórcy elitarnej jednostki AGAT.

Bieg nawiązuje do jednego z zadań selekcji do Wojsk Specjalnych, gdzie kandydaci muszą się wykazać przede wszystkim ogromną wytrzymałością, ponieważ po wielu dniach spędzonych w górach mają przed sobą najtrudniejszy test wytrzymałościowy - tzw maraton. Wyznaczony jest on po oznakowanej trasie, jednak uczestnicy nie znają dokładnego dystansu ani czekających na nich niespodzianek w postaci przeszkód terenowych bądź specjalnie na tą okazję zbudowanych. Dystans, mieszczący się w przedziale 25 a 35 km trzeba pokonać w pełnym umundurowaniu oraz z 10-cio kilogramowym plecakiem w limicie 8 godzin. Ogólny przebieg trasy, jej szczegóły, wytyczne dotyczące startu oraz rodzaje zadań specjalnych zostaną zdradzone i omówione przez organizatora dopiero podczas obowiązkowej odprawy technicznej przed samym startem.

Uczestnicy będą ścigać się w dwóch kategoriach: „mundurówka” - żołnierze z każdego Rodzaju Sił Zbrojnych i Funkcjonariusze Służb Mundurowych oraz „mundurówka-cywil” - cywile, rezerwa, NSR. Szczegóły biegu będą podane dopiero przed samym startem, jednak wiadomo, że jedno z zadań specjalnych będzie miało miejsce na strzelnicy, gdzie uczestnicy będą mierzyli się z celnością z karabinków AR-15. Konsekwencją niecelnych strzałów będą karne minuty doliczone do czasu pokonania trasy biegu. Zadanie to będzie obsługiwane przez 7.62 GROUP - firmę prowadzoną przez byłego żołnierza JW GROM - Piotra Szyszkę.

Organizatorem „Maratonu-Selekcji. Memoriału im. płk Sławomira Berdychowskiego” jest Fundacja Bieg Rzeźnika we współpracy z Zachar Training Group oraz 7.62 Group.

Wydarzeniu partnerują: Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa AGAT, Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM, Województwo Podkarpackie.

Część z opłaty startowej przekazane zostanie na rzecz Fundacji Sprzymierzeni z GROM.

A dla tych, którzy jeszcze się wahają czy spróbować swoich sił w wyzwaniu przypominamy jak to było rok temu.

