Przekazanie dowodzenia w 12 Brygadzie

Podczas uroczystości stojąc ostatni raz przed szykiem pododdziałów, zdający obowiązki dowódcy 12 Brygady generał Dudczak podkreślił: - Żołnierze i pracownicy wojska! Życzę Wam tego, by każdy kolejny dzień Waszej służby i pracy inspirował Was do dalszego działania, by wszystko co robicie kończyło się sukcesem, by nie opuszczało Was żołnierskie szczęście i byście byli dumni z tego, że jesteście żołnierzami 12 Brygady Zmechanizowanej. Na bój i po zwycięstwo!.

Z kolei dotychczasowy zastępca dowódcy pułkownik dypl. Roman Brudło przejmując dowodzenie Błękitną Brygadą zaznaczył: - Ze swojej strony obiecuję dołożyć wszelkich starań i wysiłku, aby zadania, przed jakimi stanie Błękitna Brygada, zostały zrealizowane na jak najwyższym poziomie ku chwale 12 Brygady, Wojska Polskiego i Ojczyzny.

Ostatnim etapem tej doniosłej uroczystości była defilada pododdziałów.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski