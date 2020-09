Przysięga wojskowa medyków w AWL

Uroczystą przysięgę wojskową złożyło 131 podchorążych, którzy ukończyli okres szkolenia podstawowego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Głównymi bohaterami uroczystości byli podchorążowie pierwszego roku studiów medycznych, którzy naukę będą realizowali w Kolegium Wojskowo-Lekarskim w Łodzi. - Przysięga wojskowa to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem - tymi słowami zwrócił się do przysięgających Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.