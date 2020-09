Logistycy na szkoleniu S.E.R.E.

Kurs zorganizowany został przez Pion Szkolenia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej przy wsparciu instruktorów S.E.R.E. z innych jednostek wojskowych. W szkoleniu wzięli udział żołnierze, którzy przygotowują się do wykonywania zadań poza granicami kraju. Jak informuje jeden z instruktorów: - Kurs rozpoczyna się nauką teoretyczną, w której nauczamy odpowiednich procedur komunikacji i pracy na radiu. Następnie kursanci płynnie przechodzą do zajęć praktycznych, gdzie scenariusz jest tak ułożony, aby odzwierciedlić jak najbardziej realną sytuację, która może wydarzyć się podczas służby na misji poza granicami kraju.

Szkolenie S.E.R.E. to skrót utworzony od słów Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka. Każdy kurs wymaga od szkolonych zarówno dobrej kondycji fizycznej, jak i odporności psychicznej. Jak tłumaczy instruktor: – Staramy się, aby kursanci zrozumieli, że głowa to 80%, a 20% to mięśnie. Wielu żołnierzy nie wierzy w siebie, nie wierzy, że może podołać ciężkim przeprawom wysokościowym lub wodnym, ale staramy się, żeby uwierzyli w siebie. Staramy się im pomóc, wyjaśnić, pokazać, w jaki sposób mogą takie rzeczy pokonać.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik