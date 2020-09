Wesprzyj kombatantów

„Wdzięczni Bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów” – to tytuł nowego konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na dofinansowanie mogą liczyć organizacje pozarządowe, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Łączna kwota dotacji na ten cel to 1,5 mln złotych.

Szansę na dofinansowanie mają inicjatywy dotyczące np. organizacji spotkań świątecznych dla kombatantów (w kraju i poza jego granicami) z udziałem młodzieży szkolnej, zwłaszcza uczniów klas mundurowych, oraz członków organizacji pozarządowych, także z udziałem środowisk polonijnych. Uczestnicy konkursu mogą też ubiegać się o dofinansowanie na organizację transportu dla kombatantów. Chodzi o dowóz osób starszych na spotkania świąteczne i uroczystości rocznicowe, a także o pomoc w codziennym życiu, czyli np. przejazdach do szpitali, przychodni czy sklepów. W konkursie mogą startować również organizacje przygotowujące paczki świąteczne z tzw. artykułami pierwszej potrzeby.

MON zastrzega, że oferenci ubiegający się o dotację muszą mieć doświadczenie w organizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i możliwości niezbędne do realizacji konkursowych przedsięwzięć.

Oferty można składać do dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (aleja Niepodległości 218 w Warszawie) do 16 października, a konkursowe zadania należy zrealizować od 27 listopada do 31 grudnia 2020 roku.