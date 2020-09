Nadmorskie szkolenie przeciwlotników

Pododdziały 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej realizowały strzelania bojowe w ramach ćwiczenia taktycznego „Hiena 20” na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce (CPSP).

Charakter obecnych konfliktów zbrojnych zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego niezwykle istotne jest wyciąganie odpowiednich wniosków oraz wdrażanie nowych rozwiązań szkoleniowych, aby być przygotowanym na wyzwania współczesności. Z tego względu coraz ważniejsze staje się w wojsku wszechstronne wyszkolenie żołnierzy, wysoka mobilność pododdziałów. Dlatego nadmorskie szkolenie 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego było bardzo intensywne.

Po przemieszczeniu do wyznaczonego rejonu i zorganizowaniu obozowiska, każdy pododdział rozpoczął szkolenie według ściśle określonego planu. Żołnierze uczestniczyli przede wszystkim w zajęciach ze szkolenia ogniowego i taktyki. Każdy doskonalił swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym. Zwieńczeniem szkolenia były przeprowadzone strzelania bojowe – strzelania rakietowe z samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „OSA” z krótkich przystanków (co jest nowością w programie szkolenia) oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych 2K12 „KUB”.