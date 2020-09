PKW Afganistan pomaga dzieciom z wrocławskiego hospicjum

Z inicjatywy żołnierzy z grupy łączności powstała akcja rozpowszechniona w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie pod kryptonimem „Nakrętki dla Hospicjum”.

Przedsięwzięcie ma na celu zbiórkę plastikowych nakrętek, które do tej pory wraz z butelkami wyrzucane były do śmieci. Odbiorcą jest jedno z hospicjów dla dzieci z Wrocławia. Otrzymane z Afganistanu nakrętki przekaże do recyklingu, a w zamian otrzyma środki, które wspomogą pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji maluchów.

- Akcja przerosła nasze oczekiwania. Miesięcznie zbieramy od trzech do pięciu 100-litrowych worków z nakrętkami. Cieszy nas fakt, że żołnierze XII zmiany PKW Afganistan chcą pomagać nie tylko na misji, ale również w kraju - mówią pomysłodawcy akcji.