Wakacje z remontem

To nie pierwszy tego typu projekt stowarzyszenia. Tym razem zupełnie nową łazienkę po powrocie z wakacji w swoim mieszkaniu zastanie Pan Romuald Janowski, ps. „Roman”. W niedzielę przyjechał na odpoczynek do Ryni, a w poniedziałkowy poranek w jego mieszkaniu prace rozpoczęła zawodowa ekipa remontowa. – Naprawdę nie wiem co mogę powiedzieć. Już sam wyjazd na wakacje jest dla mnie ogromną przyjemnością. O remoncie łazienki myślałem od dłuższego czasu, ale nie spodziewałem się, że będę mógł tutaj liczyć na pomoc moich przyjaciół ze stowarzyszenia – tłumaczy powstaniec warszawski. „Paczka dla Bohatera” pokryje pełny koszt remontu.

- Pomimo ogromu pracy włożonej w organizację „IV Wakacji dla Bohatera”, stwierdziliśmy że nieobecność w domu jednego z naszych podopiecznych, to świetna okazja do wyremontowania mu łazienki – mówi Tomasz Sawicki, prezes stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”. Od początku istnienia stowarzyszenia, jego celem jest jak największe wsparcie dla kombatantów. Nie tylko podczas tygodniowych wakacji, czy odwiedzania podopiecznych ze świątecznymi paczkami. – Jedno z haseł, które nam przyświecają brzmi „czyny, nie słowa”. Staramy się wprowadzać je w życie w każdy możliwy sposób, pomagając weteranom także w codziennych sprawach. Podczas wyjazdu zapewniamy godziwe warunki pobytu, ale zależy nam, żeby nasi podopieczni po powrocie domów, na co dzień żyli w jak najlepszych warunkach. Dlatego gdy dostajemy sygnał, że możemy pomóc np. właśnie w remoncie łazienki, ruszamy do pracy – dodaje Sawicki.

Tymczasem „IV Wakacje dla Bohatera” nabierają rozpędu. W niedzielne popołudnie do Ryni zjechało 80 kombatantów z całej Polski. Pierwszy dzień został poświęcony na sprawy organizacyjne. Kombatanci zameldowali się w pokojach, zostali zapoznani z planem wypoczynku oraz przeszli kwalifikację lekarską na zabiegi. Ponadto odbyło się spotkanie z lekarzem epidemiologiem, który przedstawił zarówno kombatantom jak i wolontariuszom wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Poniedziałek, czyli pierwszy pełny dzień pobytu, rozpoczął się od ulubionych przez kombatantów zabiegów rehabilitacyjnych. – To dla nas ogromna przyjemność i pomoc. Wiadomo, że w naszym wieku ze zdrowiem bywa różnie, a na co dzień dostęp do takich zabiegów nie jest łatwy. Albo trzeba odczekać swoje w kolejkach albo zapłacić za wizyty prywatne. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Na taki luksus jak codzienne bezpłatne zabiegi podczas wypoczynku w hotelu możemy liczyć tylko na wyjeździe z „Paczką dla Bohatera” – mówi z uśmiechem Pani Maria Kowalewska, ps. „Myszka”. Oferta zabiegów w tym roku jest wyjątkowo bogata. Dzięki uprzejmości firmy „BTL Fizjoterapia” kombatanci będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji. – Rzeczywiście w tym roku mamy niezwykle rozbudowaną ofertę dla naszych podopiecznych, składającą się z m.in. z łóżek elektrycznych do masażu, terapii laserowej, pola magnetycznego, fali uderzeniowej i kilku innych udogodnień – wylicza Anna Maria Kołucka, wolontariusz stowarzyszenia, podczas wakacji odpowiedzialna za koordynację pracy sali zabiegowej.

Równocześnie w sali konferencyjnej wolontariusze w pocie czoła szykowali następną niespodziankę. Kilka miesięcy przed wyjazdem zaczęli kompletować sorty mundurowe dla weteranów. – Nasi podopieczni to wielcy patrioci, dla których mundur będzie do końca życia wielką wartością. Wiemy o tym i pamiętamy jaką przyjemność sprawia im możliwość otrzymania nowych elementów munduru – wyjaśnia Tomasz Sawicki. Osoby, które skorzystały już z zabiegów, sukcesywnie przenosiły się do „sklepu”, w którym każdy mógł wybrać pasujące części umundurowania. Mając na uwadze, że to także ludzie oczytani, dla których lektura słowa wydrukowanego na papierze to największa przyjemność na długie wieczory, Wojskowy Instytut Wydawniczy przekazał partię swoich najnowszych wydawnictw. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się periodyki „Polska Zbrojna” i „Polska Zbrojna. Historia”.

Wieczorem na weteranów czekała kolejna atrakcja, mianowicie spotkania tematyczne dla pań i panów. Podczas zajęć panie mogły poznać tajniki profesjonalnego makijażu i zasady dbania o cerę. Zostały też wyposażone w zestawy kosmetyków, które pozwolą na praktykowanie poznaje wiedzy w kolejnych tygodniach. Z kolei panowie zostali zapoznani z fachową wiedzą o produkcji najszlachetniejszych alkoholi z całego świata, które z przyjemnością degustowali.

Kolejne dni zapowiadają się równie ciekawe. Każdy dzień kombatanci rozpoczną od zabiegów. We wtorek czeka ich rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim, a w środę prelekcja historyczna na temat wojsk łączności z pobliskiego Zegrza oraz wieczorny pokaz magii.

„IV Wakacje dla Bohatera” są jedną z niewielu okazji, aby w jednym miejscu spotkać tak wielu kombatantów z różnych środowisk. Zapraszamy przedstawicieli redakcji do przyjazdu na miejsce imprezy i publikowania materiałów.

Wakacje zostaną sfinansowane dzięki uprzejmości darczyńców: Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU S.A.), Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW S.A.). Ponadto środki zostały pozyskane z: projektu ASOS (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki), wpłat osób prywatnych, aukcji charytatywnych prowadzonych na fanpage „Bazarek Paczka dla Bohatera”.

Patronat honorowy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Pamięci Narodowej.

Patron medialny: Polska Zbrojna.

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” od 10 lat wspiera bohaterów walk o niepodległość Polski. W tym czasie przygotowaliśmy i wręczyliśmy kombatantom ponad 10 000 paczek z darami, zorganizowaliśmy sześć turnusów wakacyjnych, spędziliśmy tysiące godzin z naszymi podopiecznymi pomagając im w codziennych sprawach, pomogliśmy w dziesiątkach remontów mieszkań kombatantów, przeprowadziliśmy setki prelekcji dla młodzieży. Wszystko to dla Tych Wielkich, w myśl naszego motta:

Walczyli dla Nas. Zawalczmy dla Nich

Tekst: Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera"