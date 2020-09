I Ty możesz służyć Ojczyźnie

Kursy strzeleckie, pierwszej pomocy, szkolenia taktyczno-poligonowe czy spartakiady – to tylko kilka przykładowych przedsięwzięć, jakie można zgłaszać do konkursu „I Ty możesz służyć Ojczyźnie – szkolenia proobronne”. Jego celem jest m.in. zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa. Łączna suma dotacji to 1,5 mln zł. Oferty można zgłaszać do 9 października.

Obóz przysposobienia obronnego „Proobronni pod wodą” ze szkoleniem płetwonurkowym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych. Elementem szkoleń Podwodnika były podstawy ratownictwa wodnego, nurkowego oraz udzielania pierwszej pomocy w wypadkach w wodzie i nad wodą. Fot. Podwodnik

Konkurs ma na celu – jego organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej – zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów członków Legii Akademickiej i żołnierzy WOT. Ale MON chce także, by realizowane w ramach konkursu przedsięwzięcia przyczyniły się do podniesienia poziomu wyszkolenia proobronnego całego społeczeństwa. – Zachęcam do składania wniosków. 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na m.in. szkolenia, kursy strzeleckie, sprawnościowe, samoobrony i pierwszej pomocy – poinformował szef MON. Ale to nie wszystko. Można też zgłaszać zajęcia o charakterze sportowo-obronnym: mistrzostwa, mityngi, spartakiady oraz obozy i zloty.

W konkursie mogą wziąć udział przede wszystkim organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń czy izby gospodarcze, a także spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne. Oferty mogą też składać kluby sportowe, o ile nie działają w celach zarobkowych. Warunkiem jest m.in. posiadanie doświadczenia w wykonywaniu zadań o charakterze edukacyjnym lub proobronnym, a także prowadzenie działalności statutowej w danym zakresie. Obowiązkowy jest też wkład własny w wysokości minimum 10 proc. planowanej kwoty dotacji.