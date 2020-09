Dowódcy NATO w Szczecinie: o odstraszaniu i obronie Sojuszu

Rozbudowa potencjału odstraszania i taktyka obrony terytorium NATO to główne tematy konferencji dowódców wojsk lądowych Sojuszu, która rozpoczęła się dzisiaj w kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. – To miejsce pełni szczególną rolę, odpowiadając za bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu – podkreślił gen. Jörg Vollmer, dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum.

We wtorek i w środę w Szczecinie, w kwaterze głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, odbywa się 17. Konferencja Dowódców Korpusów Sojuszniczego Dowództwa Wojsk Lądowych (LANDCOM). Przewodniczy jej gen. br. Roger L. Cloutier Jr., dowódca LANDCOM w Izmirze. To dowództwo odpowiada za koordynację i synchronizację działań wojsk lądowych NATO, certyfikuje struktury niższego szczebla i ocenia ich gotowość do działania. – Konferencja odbywa się dwa razy do roku i pozwala spotkać się dowódcom NATO, by wypracować wspólną wizję roli sił lądowych w Sojuszu oraz omówić pojawiające się wyzwania – mówi gen. Cloutier Jr. Natowscy oficerowie mają rozmawiać także o organizacji międzynarodowych ćwiczeń wojsk lądowych oraz integracji działań sił powietrznych z operacjami lądowymi.