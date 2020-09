Brąz kajakarza, 10 medali biegaczy i badmintonistów

Starszy szeregowy Mateusz Polaczyk z bydgoskiego Wojskowego Zespołu Sportowego wywalczył brązowy medal na mistrzostwach Europy kajakarzy górskich, które odbyły się w Pradze. Z kolei w krajowych czempionatach w biegu na 10 tys. m i w badmintonie żołnierze zdobyli 10 medali. Mistrzami Polski zostali szer. Krystian Zalewski i szer. Magdalena Świerczyńska.

St. szer. Mateusz Polaczyk w Pradze wywalczył swój drugi indywidualny medal mistrzostw Europy. Arch. Jacka Szustakowskiego

Na torze kajakowym w Pradze st. szer. Mateusz Polaczyk po raz drugi w karierze wywalczył medal indywidualny mistrzostw Starego Kontynentu. Przed trzema laty został mistrzem Europy w konkurencji K-1. Tym razem w tej samej specjalności zdobył brąz. Polak nie był pewien, czy stanie na podium, aż do zakończenia rywalizacji przez ostatniego zawodnika na liście startowej. Był nim Francuz Quentin Burg. Przed jego przejazdem nasz reprezentant zajmował trzecią pozycję. Prowadził Czech Jiři Prskavec, a drugi był Słoweniec Peter Krauzer. Francuz przepłynął szybciej od Polaka o 0,04 s, ale krótko cieszył się z brązowego medalu. Sędziowie po obejrzeniu zapisu wideo jego przejazdu zauważyli, że popełnił błąd przy pokonywaniu jednej z bramek i doliczyli mu dwa punkty karne. Tym samym na trzeciej pozycji pozostał Polak i to on cieszył się ze zdobycia brązu.

St. szer. Mateusz Polaczyk w swojej bogatej kolekcji medalowej ma trzy złote krążki mistrzostw Europy, dwa srebrne i trzy brązowe. Tylko dwa z nich wywalczył w rywalizacji indywidualnej, sześć zaś w konkurencji K-1 x 3, w której liczy się czas przejazdu ostatniego z trzech zawodników z trzyosobowej drużyny. W Pradze z reprezentantów Polski na podium stanął tylko Polaczyk. Czwarte miejsce w konkurencji C-1 zajęła Klaudia Zwolińska ze Startu Nowy Sącz. Natomiast w K-1 drugi z Polaków – Dariusz Popiela – uplasował się na 15. pozycji.