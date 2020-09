Sonary dla śmigłowców ZOP

Do końca 2022 roku marynarka wojenna otrzyma cztery śmigłowce AW101, które będą przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz akcji poszukiwawczo-ratowniczych (CSAR). Koncern Thales poinformował, że wiropłaty te zostaną wyposażone w opracowane przez francuską firmę szerokopasmowe systemy sonarowe FLASH Sonics.

FLASH Sonics (Folding Light Acoustic System for Helicopters) to jeden z najnowocześniejszych na świecie zanurzalnych, szerokopasmowych sonarów pracujących w niskiej częstotliwości (3–5 kHz), które służą do wykrywania i lokalizacji okrętów podwodnych. Mogą pracować na maksymalnej głębokości 750 m, współpracować z ponad 30 bojami sonarowymi, ważą wraz z okablowaniem przeszło 300 kg i mogą być opuszczane w morską głębinę z prędkością do 8,5 m/s. Z urządzeń FLASH Sonics korzystają siły zbrojne 12 państw, m.in. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (są częścią wyposażenia śmigłowców MH-60R), Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii – wiropłaty AW101/Merlin, Królewska Marynarka Wojenna Australii (MH-60R) oraz siły morskie Francji (NH90 Caiman), Norwegii (NH90 NFH) czy Korei Południowej (AW159 Wildcat).

Kilka dni temu firma Thales, francuski producent systemów FLASH Sonics, poinformowała, że podpisała kontrakt (nie ujawniono jego wartości), na mocy którego wyposaży w tego typu urządzenia cztery przeznaczone dla polskiej armii śmigłowce AW101.