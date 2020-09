16 Dywizja najlepsza!

Emocji nie brakowało również w meczu o III miejsce. I choć mecz był bardzo zacięty, to wyraźnie przeważali w nim „pancerniacy” z 11 LDKPanc, zwyciężając 3-0. Bramki zdobyli: kpr. Marek Homik (w 6. minucie) oraz dwie szer. Łukasz Przątka (w 12. i 69. minucie).

Podczas turnieju przyznano także wyróżnienia indywidualne. Królem strzelców ligi został st. szer. Marcin Gozdal z 12 DZ. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został natomiast wybrany szer. Mateusz Hałambiec z 11 LDKPanc, a najlepszym bramkarzem – st. szer. Karol Murawski z 16 DZ. – Każdy z uczestniczących w lidze żołnierzy musiał poświecić sporo wysiłku. Nie tylko, by przygotować się jak najlepiej piłkarsko, lecz także aby pogodzić to wszystko z obowiązkami służbowymi. Chwała im za to ogromna – podkreślał ppłk Piotr Barczak, szef Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu IWspSZ.

Decyzją gen. Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rok 2020 jest rokiem kultury fizycznej i sportu. Jednym z wydarzeń, które miały podkreślić sportowy wymiar służby wojskowej, były zorganizowane po raz pierwszy w historii piłkarskie rozgrywki ligowe. Zwieńczeniem zmagań wojskowych drużyn był turniej finałowy, a nagrodą Puchar Szefa Sztabu Generalnego WP. – Zdecydowaliśmy się na piłkę nożną, ponieważ to gra dla wszystkich. Każdy może wystartować w tych zawodach, każdy może pokazać, na co go stać. To jest sport, który kształtuje podejście zespołowe, a rywalizacja daje oderwanie się od wojskowej rzeczywistości, od rzeczywistości poligonowej, rzeczywistości koszar – wyjaśnia płk Janusz Misiak z Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P-3/P-7 Sztabu Generalnego WP.

Jesienią ubiegłego roku do piłkarskiej rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. W tzw. grupie wschodniej rywalizowało pięć drużyn: 16 Dywizja Zmechanizowana, 18 Dywizja Zmechanizowana, 3 Flotylla Okrętów, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. W skład grupy zachodniej weszły: 11 Dywizja Kawalerii Pancernej, 12 Dywizja Zmechanizowana, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego i Dowództwo Garnizonu Warszawa. Od września 2019 do września 2020 roku rozegrano łącznie 29 spotkań, w których strzelono 113 bramek. Ostatecznie do finałowego turnieju w Bydgoszczy (na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka) zakwalifikowały się drużyny 16 Dywizji Zmechanizowanej i 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i 12 Dywizji Zmechanizowanej.