Defendery 2020: Zapobiec awarii

Opracowany przez polskich inżynierów e-NSOP, czyli system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji, pozwala szybko wykryć pierwsze oznaki niesprawnego działania urządzeń lotniskowych. Dzięki temu ryzyko uziemienia statków powietrznych spada do minimum. e-NOSP został nagrodzony podczas kieleckich targów zbrojeniowych.

Urządzenie skonstruowali inżynierowie z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Jury Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego doceniło innowacyjność i użytkowość e-NSOP, przyznając mu jednego, z trzech w tym roku, Defendera.

e-NSOP to sieciocentryczny system teleinformatyczny stworzony do zbierania i analizowania na bieżąco (najszybciej jak się da) danych z urządzeń lotniskowych, takich jak: zasilacze elektroenergetyczne i hydrauliczne, dystrybutory azotu, powietrza lub tlenu oraz gazyfikatory azotu i tlenu.

Jak wyjaśnia płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, kierownik Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL, dzięki zbieranym na bieżąco informacjom można zapobiegać awariom naziemnego sprzętu, który jest niezbędny statkom powietrznym do lotu. – W klasycznej diagnostyce urządzeń technicznych mamy do czynienia z dwoma stanami: zdatny lub niezdatny do użycia. W systemie e-NOSP pojawia się jeszcze trzeci – przedawaryjny. Dlatego można wycofać z użytkowania urządzenie przed wystąpieniem zagrożenia i zastąpić je innym – wyjaśnia pułkownik.

Co bardzo istotne, dzięki sieciocentryczności e-NSOP zapewnia dysponentowi urządzeń lotniskowych, czyli Szefostwu Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia SZRP, informacje o sprzęcie tego typu ze wszystkich jednostek wojskowych na terenie Polski oraz w kontyngentach wojskowych.

Moduły e-NSOP już znalazły się w dostarczanych polskiej armii przez WCBKT S.A. zasilaczach elektroenergetycznych samolotów LUZES V/D i V/N, lotniskowych zasilaczach elektroenergetycznych LZE-6/M oraz hydraulicznych LZH/N.

Przedstawiciele ITWL zapewniają, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby znalazły się one nie tylko w polskich produktach (na co już pozwala prawo oraz normy techniczne), lecz także w sprzęcie zagranicznym wykorzystywanym do obsługi samolotów F-16, a w przyszłości F-35. – W system e-NOSP może być włączony sprzęt z importu, zarówno ten będący już w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, jak i ten, który zostanie dopiero kupiony w przyszłości, gdyż zamawiający może zażyczyć sobie, by dostawca zamontował konkretny moduł diagnostyczny – wyjaśnia płk Zieja.



Grafika: ITWL

Nagrody Defender podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przyznaje jury, które składa się z przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, Kancelarii Premiera RP, BBN oraz niektórych ministerstw. W tym roku z powodu epidemii zdecydowano, że laury otrzymają jedynie trzy produkty – poza e-NOSP nagrodzono robota dezynfekującego RobUV, opracowanego przez specjalistów z firmy ZURAD Sp. z o.o., i autonomiczny symulator szkolenia strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PPZR Piorun, stworzony przez inżynierów z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Autocomp Management Sp. z o.o.