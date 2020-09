20 medali żołnierzy na mistrzostwach kraju w biegu na orientację i łucznictwie

Po dwa złote medale wywalczyli st. szer. Aleksandra Hornik i st. szer. Michał Olejnik w mistrzostwach kraju w biegu na orientację. W sumie orientaliści w mundurach zdobyli w lasach w okolicach Szczecina dziesięć medali. Tyle samo krążków przywiozły z Legnicy z 83. Mistrzostw Polski w Łucznictwie reprezentantki Wojskowego Zespołu Sportowego we Wrocławiu.

W rywalizacji mężczyzn po tytuł indywidualny pewnie sięgnął st. szer. Michał Olejnik z poznańskiego Grunwaldu. Drugiego na mecie mł. chor. Wojciecha Kowalskiego z WKS Śląsk Wrocław wyprzedził o ponad cztery minuty. Brązowy medal wywalczył st. szer. Bartosz Pawlak z WKS Grunwald. Natomiast piąte miejsce zajął szer. Mikołaj Dutkowski z WKS Śląsk. W konkurencji sztafet złoto zdobyła ekipa WKS Grunwald z Olejnikiem i Pawlakiem, a srebro drużyna z wrocławskiego WKS, w której pobiegli Kowalski i Dutkowski.

Celne strzały łuczników

Żołnierze brali także udział w odbywających w Legnicy z 83. Mistrzostwach Polski w Łucznictwie. Najbardziej prestiżową konkurencją zawodów była ta rozgrywana systemem pucharowym na odległości olimpijskiej 70 m. Srebrny medal i tytuł wicemistrzowski wywalczyła szer. Sylwia Zyzańska, a brązowe medale zdobyły szer. Natalia Leśniak i szer. Wioleta Myszor. W strzelaniach na poszczególnych dystansach, które były zarazem eliminacjami do głównej rozgrywki w konkurencji olimpijskiej, reprezentantki Wojskowego Zespołu Sportowego we Wrocławiu wywalczyły siedem krążków. W strzelaniach z 30 m złoto zdobyła Leśniak, a srebro Zyzańska; z 50 m – brąz Zyzańska; z 60 m – złoto Leśniak oraz z 70 m – srebro Zyzańska i brąz szer. Wioleta Myszor. Ponadto w konkurencji olimpijskiej wyłoniono medalistów w rywalizacji drużynowej. Srebrny medal wywalczyły zawodniczki reprezentujące na co dzień barwy Łucznika Żywiec: szer. Zyzańska, szer. Leśniak, szer. Myszor i szer. Joanna Rząsa.

Szer. Natalia Leśniak, zdobywczyni dwóch złotych medali, start w mistrzostwach uznała za udany, choć czuła lekki niedosyt. – Rundę kwalifikacyjną, która składa się ze strzelań na czterech dystansach, zakończyłam na trzeciej pozycji. Z kolei w rundzie eliminacyjnej, w której strzela się na odległości olimpijskiej, pojedynek o wejście do finału przegrałam z koleżanką klubową Sylwią Zyzańską. Niestety, w meczu drużynowym o tytule mistrzowskim zadecydowała dogrywka, w której lepsze okazały się nasze rywalki – podsumowuje swój start reprezentantka WZS Wrocław i Łucznika Żywiec.

Wyniki indywidualne MP w klasycznym biegu na orientację

seniorki, elita K-21

1. Aleksandra Hornik (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań) 1 godz. 5 min 46 s

2. Hanna Wiśniewska (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań) 1.11,15

3. Ewa Gwóźdź (Uczniowski Klub Sportowy Orientuś Łódź) 1.12,13

4. Agata Olejnik (Uczniowski Klub Sportowy Orientuś Łódź) 1.13,40

5. Zuzanna Kubicka (Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe Warszawa) 1.15,23

6. Maria Pabich (Uczniowski Klub Sportowy Azymut Pabianice) 1.27,47

Sklasyfikowano 18 zawodniczek

Seniorzy, elita M-21

1. Michał Olejnik (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań) 1 godz. 24 min 10 s

2. Wojciech Kowalski (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław) 1.28,14

3. Bartosz Pawlak (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań) 1.32,37

4. Michał Kalata (Młodzieżowy Klub Sportowy Paulinum Jelenia Góra) 1.36,46

5. Mikołaj Dutkowski (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław) 1.36,59

6. Dawid Stefański (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań) 1.37,53

Sklasyfikowano 17 zawodników.