Intensywne szkolenie terytorialsów z Leszna

Ponad setka żołnierzy ze 125 batalionu lekkiej piechoty ma za sobą kolejny intensywny weekend szkoleniowy. Terytorialsi ćwiczyli zarówno umiejętności bojowe jak i ratownicze. Było szkolenie wysokościowe, walka w budynkach, pomoc rannym w wypadkach samochodowych i pożarach.

Po okresie dużego zaangażowania w działalność związanego z zwalczeniem koronawirusa żołnierze z Leszna wracają do intensywnego szkolenia bojowego. Takim czasem wzmożonego wysiłku w 125. batalionie lekkiej piechoty w Lesznie był ostatni weekend. Pomimo tego, że system szkolenia zmienił się i bardzo duży nacisk w tej chwili żołnierze WOT przykładają do działań pomocowych i ratowniczych to nadal największa cześć szkolenia skupia na szkoleniu typowo wojskowym. Osiąganie zdolności bojowych przez WOT uwarunkowane jest wdrożeniem nowatorskich standardów i form szkolenia a przeprowadzanie takich ćwiczeń umożliwia infrastruktura poligonowa w okolicach Leszna.

Pod czujnym okiem instruktorów, żołnierze-ochotnicy musieli sprostać wielu zadaniom, które składały się z kilku modułu. Nie lada wyzwaniem okazało się przećwiczenie techniki szybkiego desantowania przy użyciu liny statycznej w sytuacji pokonywania terenu pod dużym kątem. Dodatkowym utrudnieniem w czasie działania żołnierzy był kontakt ogniowy z przeciwnikiem. Zjeżdżający po linie musieli się wzajemnie osłaniać, a ćwiczyli w pełnym oporządzeniu żołnierza piechoty. Ten element jako cześć szkolenia z pokonywaniu trudnych terenów przygotowany został przy współpracy z instruktorami ze stowarzyszenia Survival Team Leszno.