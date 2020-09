Ku czci roku 1918 i 1920

Rekonstrukcje historyczne, wystawy, konferencje, podróże historyczne czy opieka nad grobami poległych – na takie działania organizacje pozarządowe mogą dostać dofinansowanie z resortu obrony narodowej dzięki konkursowi „1918 i 1920 Pamiętamy”. Zainteresowani mogą składać oferty do 2 października. Na wszystkie dotacje resort obrony przeznaczył 2,5 mln zł.

– Chodzi o to, aby Polacy wiedzieli o bohaterskich czynach naszego narodu w walce o suwerenność i niepodległość ojczyzny oraz byli dumni ze swoich niezłomnych przodków, a pamięć o 1918 i 1920 roku to nasze dziedzictwo dla współczesności – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony, z okazji ogłoszenia przez resort konkursu ofert „1918 i 1920 Pamiętamy”.

Jak podaje MON, celem konkursu jest m.in. zwiększenie wiedzy o historii wojskowości, w tym o bohaterskich czynach Polaków w walce o niepodległość, upamiętnienie miejsc walk o wolność Polski, upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat wydarzeń historycznych i wybitnych postaci związanych z odrodzeniem państwa polskiego. – Konkurs to szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania niepodległości i Bitwy Warszawskiej – informuje MON. Mogą one otrzymać, w ramach konkursu, dofinansowanie z resortu obrony m.in. na wystawy, seminaria, konferencje, „żywe lekcje historii”, podróże do miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i walkami w 1918 i 1920 roku.