Ponad 300 ochotników w ten weekend wstąpi w szeregi terytorialsów

W najbliższy weekend w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpi ponad 300 ochotników z sześciu województw: lubelskiego, pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Większość powołań dotyczy ochotników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową. Osoby te przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które ma charakter wprowadzający w szereg obszarów, które będą rozwijane w późniejszych etapach służby: m.in. szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na współczesnym polu walki, terenoznawstwo, elementy SERE (działania w izolacji) i podstawy medycyny taktycznej. Pierwszym sprawdzeniem efektów szkolenia będzie pętla taktyczna. Po zdanym egzaminie nowi Terytorialsi złożą przysięgę wojskową i staną się żołnierzami Wojska Polskiego.

Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania czyli do 2026 roku. Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT mogą zgłaszać swoje kandydatury przez portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl lub w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.