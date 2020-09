Święto Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

11 września żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych obchodzili święto jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w zabytkowej kapliczce, znajdującej się na terenie CPdMZ. W Eucharystii udział wzięli nie tylko żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej Centrum, ale także stacjonujący w Kielcach żołnierze z 432 Batalionu Civil Affairs z 1 Wysuniętej Dywizji Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu apelowym CPdMZ, gdzie po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Kielce, nastąpiło podniesienie flagi państwowej RP i odegranie Hymnu Państwowego. Zastępca komendanta Centrum ppłk Paweł Polak przypomniał historię jednostki na kieleckiej Bukówce, wspomniał również o tym, że 13 września br. przypada 23 rocznica wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Kielc. „31 lat Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych to zaledwie chwila w chwalebnej historii Polskich Sił Zbrojnych. Jednak nawet z tej perspektywy czasu widać, jak znaczne zmiany zaszły w Polskich Siłach Zbrojnych i w samym Centrum. Jak wiele doświadczeń zostało w tym okresie zdobytych, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa i idące za tym wyzwania i zagrożenia. Uczestnictwo w różnego rodzaju misjach poza granicami kraju odegrało w tym procesie istotną rolę. Dzisiejszy, świąteczny dzień to także czas podsumowań, ocen i wyróżnień. Nasze Centrum cieszy się szacunkiem i uznaniem wśród przełożonych, parlamentarzystów, władz samorządowych i społeczeństwa województwa świętokrzyskiego. Dlatego też jeszcze raz wyrażam wam żołnierze i pracownicy Centrum swoje uznanie i szacunek za wasz profesjonalizm, wysokie kwalifikacje zawodowe, osobiste oddanie oraz wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków” – powiedział ppłk Paweł Polak.