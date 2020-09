Finał MSPO

System zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych e-NOSP, symulator szkolenia strzelców przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun i autonomiczny robot dezynfekujący RobUV nagrodzone podczas MSPO. Ceremonia wręczenia statuetek Defendera zwieńczyła 28. edycję kieleckich targów.

Zakończony dziś 28. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego był bezsprzecznie wyjątkowy. Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na skalę wydarzenia – wzięło w nim udział 185 wystawców z 15 państw. – To czas, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mimo stanu epidemiologicznego mogliśmy, zgodnie z wieloletnią tradycją, spotkać się w Kielcach i rozmawiać na tematy związane z obronnością. Dziękuję za umożliwienie nam udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, gościnność, zapewnienie środków ostrożności, a także za to, że mogliśmy czuć się bezpiecznie i komfortowo – mówił podczas uroczystości Sebastian Chwałek, wiceminister obrony narodowej. – Tegoroczna edycja pokazała, że marka MSPO jest na najwyższym poziomie – zaznaczył.

Do pandemii koronawirusa w swoim przemówieniu nawiązał także Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, organizatora imprezy. – W tym roku cyfry są może skromniejsze, ale jakość jak zawsze wysoka. Dziś mogę powiedzieć, że warto było powalczyć o tę wystawę – podkreślił. Przytoczył także słowa Jeremy’ego Quina, wiceministra obrony Wielkiej Brytanii, który podczas ceremonii otwarcia MSPO, powiedział iż „mimo wszystkich wyzwań, przed którymi stoi świat, Polska daje przykład, organizując najwyższej klasy targi”. – Mam nadzieję, że był to dla państwa dobry czas, a przeprowadzone rozmowy przyniosą efekty – zwrócił się do wystawców prezes.

Zwieńczeniem MSPO była ceremonia wręczenia statuetek Defendera. Nagrody te są przyznawane producentom najbardziej innowacyjnych produktów prezentowanych na targach. W tym roku komisja, której przewodził wiceminister obrony, zdecydowała o przyznaniu trzech nagród. Otrzymały je:

– Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA za sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych e-NOSP;

– Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Autocomp Management sp. z o.o. za autonomiczny symulator szkolenia strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun;

– Zurad sp. z o.o. za RobUV za autonomicznego robota do dezynfekcji, który za pomocą promieni UV-C neutralizuje wirusy, patogeny i bakterie.

– Laureaci tej nagrody udowadniają, że na targach są prezentowane produkty spełniające wymagania współczesnego pola walki, a także zgodne z wymogami sił zbrojnych i innych służb ochrony państwa – powiedział Sebastian Chwałek, wręczając statuetki zwycięzcom.

Jak co roku Defendery nie były jedynymi targowymi wyróżnieniami. Gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, nagrodził Inspektorat Marynarki Wojennej za przygotowanie najlepszego wojskowego stoiska. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Inspektoratu Szkolenia DGRSZ. Z kolei gen. dyw. Dariusz Ryczkowski, szef Inspektoratu Wsparcia, nagrodził 4 Regionalną Bazę Logistyczną za zaprezentowanie podczas MSPO stanowiska kontrolno-naprawczego SKN-1Z celownika DNRS/288 systemu kierowania ogniem wieży Hitfist 30 mm KTO Rosomak.

Nagrodę Targów Kielce otrzymały ITWL i Konfexim-2 za opracowanie morskiego ubioru pilota. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy wybrali także najatrakcyjniejsze i najlepsze ich zdaniem stoiska. Wśród wyróżnionych znalazły się: Hensoldt Holding, Rafael, Raytheon, PZL-Świdnik, Hyundai, Lockheed Martin oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Targi Kielce przyznały również medale za organizację Wystawy Sił Zbrojnych, które odebrali gen. broni pilot Jan Śliwka, I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, oraz gen. bryg. Bogdan Dziewulski, zastępca szefa – szef logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.