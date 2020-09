W Kielcach trwają targi przemysłu obronnego

Do pandemii nawiązał też w swoim przesłaniu prezydent Andrzej Duda podkreślając, że uderzyła ona we wszystkie dziedziny życia, także w przemysł obronny. „Tym bardziej cieszę się, że wielu wystawców zdecydowało się w Kielcach przedstawić swoją ofertę” – napisał zwierzchnik sił zbrojnych w liście do uczestników MSPO, który odczytał Dariusz Gwizdała, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent zaznaczył także, że polski przemysł obronny i wojsko stanowią nierozerwalną całość współpracując dla bezpieczeństwa państwa. „Stabilne, przewidywalne finansowanie to warunek transformacji sił zbrojnych w nowoczesną armię” – podkreślał Andrzej Duda. Jako przykłady inwestycji polskiego państwa w przyszłość armii podał m.in. program zakupu samolotów F-35 i program dotyczący obrony powietrznej średniego zasięgu „Wisła”. „Przed nami budowa systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu ‘Narew’ i wierzę, że przy transferze niektórych technologii od naszych sojuszników, będzie on realizowany w oparciu o polski przemysł obronny” – zaznaczył Duda.

List do uczestników Salonu skierował także minister obrony Mariusz Błaszczak. „MSPO to wydarzenie o uznanej renomie i okazja do zaprezentowania najlepszych polskich producentów oraz rosnących możliwości polskich firm zbrojeniowych” – przypominał szef MON. Minister podkreślił też, że rolą władz państwowych w trudnym okresie pandemii jest wspieranie rodzimych przedsiębiorstw, a dla polskiego przemysłu rozwój krajowego potencjału obronnego jest niezmiennym priorytetem. Przypomniał, że w ubiegłym roku 65 proc. zamówień kierowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej trafiło do polskiego przemysłu. Przesłanie szefa MON odczytał wiceminister obrony Sebastian Chwałek.

Do ekonomicznych aspektów targów przemysłu obronnego nawiązał również premier Mateusz Morawiecki. „MSPO ma także wymiar gospodarczy, ponieważ przemysł zbrojeniowy jest kołem zamachowym polskiej gospodarki i chcemy wzrastające nakłady na modernizację techniczną w jak największym stopniu lokować w krajowym przemyśle” – podkreślił premier w swoim liście odczytanym podczas inauguracji wydarzenia.

Głos w czasie spotkania zabrał także przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa obrony. Wielka Brytania w tym roku jest bowiem państwem, które promuje produkty swojego przemysłu na tzw. wystawie narodowej. – Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być tutaj jako kraj wiodący i zaprezentować ofertę naszego przemysłu obronnego – mówił podczas otwarcia targów Jeremy Quin, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii. Dodał, że Polska i Wielka Brytania dzielą te same wartości i wspierają się jako sojusznicy w NATO. – Polska jest ważnym i cenionym członkiem Sojuszu – zaznaczył Quin. Jak podkreślał, choć Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, pozostaje zobowiązana do obrony Europy. – Nasze więzi z Polską pozostaną mocne, nawet teraz podczas trwania targów brytyjscy żołnierze stoją na posterunku w ramach grupy bojowej NATO w Polsce – dodał wiceminister.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2020 będzie otwarty w od 8 do 10 września, w godzinach 10 – 17.