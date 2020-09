Jesteśmy zadowoleni, że możemy pomagać

Zbliżające się święto 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, to nie tylko uroczysty apel, ale także okazja do czynnego działania zwłaszcza w trudnych czasach pandemii, kiedy krew jest najbardziej potrzebna.

Krew to najcenniejszy dar, jaki można przekazać drugiemu człowiekowi, zwłaszcza teraz w czasach pandemii. Wiedzą o tym dobrze także żołnierze z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, dlatego w przeddzień swojego święta, we wtorek, 8 września 2020 roku, wielu z nich zdecydowało się na szlachetny czyn podzielenia się odrobiną siebie.

Krwiodawcy oddawali swą krew w specjalistycznym krwiobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Każdy chętny musiał pamiętać i przestrzegać zasad higieny oraz mieć założoną maseczkę na twarz. Ponadto każdy był zmuszony wylegitymować się dowodem osobistym i wypełnić obowiązkową ankietę oraz przejść wstępne badania lekarskie, a także pozwolić na pobranie próbek krwi – te czynności poprzedzały najważniejszą chwilę, dzięki której krew będzie mogła trafić do najbardziej potrzebujących.

- Żołnierze chętnie oddają krew, aby pomagać innym, nasza krew na pewno przyda się potrzebującym chorym i ofiarom wypadków. My, żołnierze, wiemy co to obowiązek i służba, oba te słowa wpisane są w żołnierski etos. Jeśli jest tylko taka potrzeba, jesteśmy gotowi do poświęceń do dzielenia się częścią siebie, naszą krwią. Nie bez kozery mówi się, że krew jest bezcennym darem i nie jest to na pewno slogan reklamowy. Taka akcja, w przeddzień naszego święta, ma miejsce już od kilku lat i zawsze cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem żołnierzy. Po prostu jesteśmy zadowoleni, że możemy pomagać – mówiła sierżant Dagmara Fercho - koordynator akcji.

Kilkugodzinna akcja przyniosła wymierne wyniki. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, bezcenny dar oddało ponad 60 dawców - żołnierzy, którzy oddali prawie 30 litrów krwi.



Tekst: mjr Artur Pinkowski