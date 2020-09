Inwestycja Lockheeda w Dęblinie

W przyszłym roku na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 stanie fabryka produkująca podzespoły pocisków rakietowych PAC-3 MSE, które będą podstawowym efektorem kupionych przez Polskę zestawów Patriot. Zakład – w ramach zobowiązań offsetowych – wybuduje amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin.

Będzie miała 3000 metrów kwadratowych powierzchni i będzie zatrudniała około 20 inżynierów. Do 2021 roku na terenie dęblińskiego oddziału Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 z Łodzi (który należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) amerykański koncern Lockheed Martin wybuduje fabrykę podzespołów pocisków rakietowych PAC-3 MSE.

PAC-3 MSE, które mają być podstawowym pociskiem kupionych przez Polskę zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, to trzecia i obecnie najbardziej zaawansowana technologicznie generacja rakiet przeznaczonych do tej broni. Pociski te powstały z wykorzystaniem doświadczenia armii amerykańskiej zdobytego w obu wojnach w Zatoce Perskiej. Na tej podstawie uznano, że efektory Patriotów muszą mieć zdolność do wykonywania zwrotów przy przeciążeniach sięgających 30 g. Pociski dwóch pierwszych generacji – PAC-1 i PAC-2 – takich parametrów nie osiągały.