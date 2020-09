Szkolenie elewów dobiegło końca

W piątek, 4 września żołnierze służby przygotowawczej stanęli na placu 5 pułku artylerii - to ich ostatni wspólny apel, ponieważ szkolenie właśnie się zakończyło.

Kilka miesięcy temu elewi zaczęli swoją żołnierską drogę. Nie wiedząc do końca co ich czeka w nadchodzących miesiącach, wstawali każdego ranka pełni chęci uczenia się żołnierskiego rzemiosła. W trakcie trwania turnusu przeszli szkolenie podstawowe, które pozwoliło im zapoznać się z zasadami, regulaminami panującymi w wojsku oraz nabyć praktyczne umiejętności konieczne do pełnienia służby wojskowej. W końcowym okresie szkolenia elewi kształcili się z podziałem na specjalności wojskowe, a praktyczna i teoretyczna wiedza z tego bloku szkoleniowego zweryfikowana została egzaminem końcowym.

Na piątkowym apelu do żołnierzy kompanii szkolnej zwrócił się dowódca 5 Lubuskiego pułku artylerii płk Sławomir KULA. Podziękował elewom za trud i nieprzeciętne zaangażowanie w szkolenie, wyraził także nadzieję, że stojący przed nim adepci niebawem znajdą się w szeregach pułku jako żołnierze zawodowi. Apel był także okazją do wyrażenia podziękowań dla podoficerów i oficerów, którzy przez ostatnie kilka miesięcy dokładali wszelkich starań by przekazać elewom jak najwięcej wiedzy i umiejętności.