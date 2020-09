Kosmos i autonomia – nowy konkurs MON

Tematyka konkursu dotyczy m.in. wykorzystania różnego rodzaju technologii, techniki kosmicznej i satelitarnej służącej do obserwacji Ziemi, budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy prac dotyczących m.in. tworzenia systemów autonomicznych, które potrafią zastąpić człowieka, np. w warunkach szczególnie trudnych lub niebezpiecznych. Konkurs MON skierowany jest również do badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją, współpracą między człowiekiem a maszyną, a także systemami, które pomogą w wykrywaniu, przechwytywaniu oraz neutralizowaniu wrogich obiektów autonomicznych.

Resort obrony ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską lub rozprawę doktorską dotyczącą technologii, inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Do wygrania jest w sumie 86 tys. złotych! Zwycięzcami konkursu zostaną ci badacze, którzy przedstawią opracowania i koncepcje mające duży potencjał do wykorzystania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

W konkursie osobno oceniane będą prace studentów i doktorantów. Zgłoszenia mogą przysłać naukowcy, którzy swoje prace obronili nie wcześniej niż 1 października 2017 roku. Do wygrania jest w sumie 86 tys. złotych. Autorzy prac magisterskich i inżynierskich otrzymają odpowiednio: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce: 8000 zł, 5000 zł, 3000 zł, a doktoranci za nagrodzone rozprawy 12 000, 9000, 6000 złotych. Zwycięzców wybierze kapituła konkursowa, której przewodniczyć będzie sekretarz stanu w MON do spraw innowacji. Laureatów wskażą też m.in. pełnomocnik MON do spraw przestrzeni kosmicznej oraz szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Eksperci ocenią głównie innowacyjność prac, ich wartość merytoryczną oraz to, czy mają one potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny do 2 października wysłać zgłoszenie do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-kosmos-autonomia