Wojsko wybuduje most na Wiśle

Żołnierze z wojsk inżynieryjnych włączą się do akcji związanej z usuwaniem awarii w warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Saperzy zbudują most pontonowy na Wiśle, po którym zostanie poprowadzony awaryjny rurociąg. Prace mają rozpocząć się wkrótce, a wszelkie koszty związane z działaniami wojska poniesie stołeczny ratusz.

Do awarii w warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” doszło 29 sierpnia. W wyniku rozszczelnienia układu przesyłowego do Wisły wpływa trzy tysiące litrów ścieków na sekundę. Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy zwrócił się do rządu o pomoc w usunięciu awarii. Zgodnie z ustaleniami między władzami miasta, przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Premiera, do działania zostanie zaangażowane wojsko.

Zadanie otrzymali już żołnierze z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia i 2 Pułku Saperów z Kazunia. Na Wiśle zbudują most pontonowy, którym zostanie poprowadzony awaryjny rurociąg ścieków. Podczas prac wykorzystają mosty pontonowe PP-64, które umieszczą na rzece, a następnie połączą je za pomocą specjalnych zacisków. Płk Artur Talik z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mówi, że takie działania żołnierze ćwiczą regularnie. – Samo położenie mostu nie jest skomplikowane, jednak w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę jego przeznaczenie. Zazwyczaj służy on żołnierzom i ich pojazdom do przemieszczania się, tym razem ma być platformą nośną dla rurociągu – mówi oficer. Dodaje, że wyzwaniem może okazać się utrzymanie konstrukcji na Wiśle. A ta może być potrzebna nawet do listopada. – Żołnierze przez 24 godziny na dobę będą musieli kontrolować stan mostu, a także monitorować poziom wody i dopilnować, aby nie zbliżyły się do niego jakieś obiekty, np. konary drzew, które mogłyby go uszkodzić – wyjaśnia.